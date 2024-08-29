Nihat Kahveci, Galatasaraylı oyuncu için telefon aldığını itiraf etti! "Beni arayıp bilgi aldılar"

Eski futbolcu Nihat Kahveci'den Galatasaray'ın transfer gündemine dair flaş bir açıklama geldi. Kontraspor YouTube kanalına konuşan Kahveci, telefonla kendisinin arandığını ifade etti.

"BENİ TELEFONLA ARADI"

Futbolculuk döneminden arkadaşı olan Olympiakos'ta sportif direktörü Darko Kovacevic'in kendisini aradığını söyleyen Nihat Kahveci, Kovacevic'in kendisini arayıp 2 futbolcu hakkında bilgi aldığını aktardı.

"BİR TÜRK VE ZAHA"

Sorduğu Türk oyuncunun milli takımda oynadığını ifade eden Nihat Kahveci isim vermedi. Diğer oyuncunun Zaha olduğunu ifade eden Kahveci, "Düşünceleri var ama bilmiyorum olur mu olmaz mı. Olympiakos, Zaha ile ilgileniyor" ifadelerini kullandı.