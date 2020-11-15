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Nihat Özdemir: Hedefimiz Macaristan

SPOR TOTO SÜPER LİG HABERLERİ  | 15.11.2020 22:16 | Son Güncelleme

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Rusya maçı sonrası konuştu.

Nihat Özdemir: Hedefimiz Macaristan

Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir, Rusya galibiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

Nihat Özdemir "A Milli Takımımız, pandemi sonrası ilk kez galip geldi. Uzun zamandır yenemediğimiz bir takım. Başta teknik direktörümüz Şenol Güneş olmak üzere görev alan oyuncuları tebrik ediyorum." dedi.

Açıklamalarına devam eden Nihat Özdemir "Hedefimiz Macaristan. İnşallah o maçtan da iyi bir sonuçla ülkemize döner ve maçları tamamlamış oluruz." diye konuştu.

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