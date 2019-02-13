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Nihat Zeybekci'den 'şarap' sorusuna yanıt

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HABER  | 13.02.2019 22:16 | Son Güncelleme

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, CNN TÜRK'te yayımlanan 40 programında Buket Aydın'ın sorularını yanıtladı. Zeybekci kendisine yönetilen 'şarap' sorusuna "İzmir'de şarap üretiminin desteklenmesi ile ilgili bu bir ekonomidir, bu bir üründür, bir sanayidir, bir ticarettir, bu bir ekonomidir. Sonuçta ben dini kimliği, kişiliği olan bir müftü değilim. Diyanet İşleri Başkanı değilim. Orası beni hiç ilgilendirmez" yanıtını verdi.

AK Parti İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Nihat Zeybekci, 40 programında Buket Aydın'ın konuğu oldu.

Aydın, Zeybekci'ye "Şarap üretiminde bizim Denizli'de çok güçlüdür. Zamanında bunları destekleyerek geldik. Yerli üretim şarap ve alkollü içki üretimini destekledik" diyorsunuz. Neden İzmirlilerde içki ruhsatı almayı zorlaştıracakmışsınız algısı var? İzmir'de şarap üretimini desteklediğiniz söylemi yerini buluyor mu?" sorusunu yönetti.

İşte Nihat Zeybekci'nin yanıtı;

Ben bugüne kadar böyle bir soru ile karşılaşmadım. İzmir, Denizli veya geldiğim her yerde geçmişimde böyle bir şey de yok. Denizli'nin her yerinde içki de verebilen restoranlar vardır. Bunun birçoğunun ruhsatında da imzamız vardır. Ama İzmir'de şarap üretiminin desteklenmesi ile ilgili bu bir ekonomidir, bu bir üründür, bir sanayidir, bir ticarettir, bu bir ekonomidir. Sonuçta ben dini kimliği, kişiliği olan bir müftü değilim. Diyanet İşleri Başkanı değilim. Orası beni hiç ilgilendirmez. Fetva verecek de değilim. Ama bu bir tarımsal üretim, incir ve zeytinimiz neyse, pamuğumuz neyse, üzümümüz de bizim işçimizin alın teridir, işçimizin emeğidir, çiftçimizin emeğidir. Ülkemizin de en önemli katma değerlerinden, katma değer yaratabileceğimiz fırsatlarından birisidir.

'TÜRKİYE ŞARAPLARINDA MARKADIR'

Türkiye şaraplarında da yıllarca binlerce yıldan beri markadır zaten. Bizim üzüm üretimini de desteklememiz, bağcılığı desteklememiz, üzüm, bağcılık, hatta pekmez artı şarabı gibi tüm üretimlerde destekçi olmamız son derece normaldir. Yerel yönetim olarak da bunların marka olması, ihracata dönüşmesi ve dünya pazarlarına çıkması da bizim en önemli destek alanlarımızdan olmalı. Diğer taraftan da şöyle ki Ekonomi Bakanlığı dönemimde de bunu yaptım. Türkiye'deki yerli şarap üretimi, rakı ve şarap üreticilerinin haksız rekabetten korunması ile ilgili, onlara daha geniş bir alan yaratmak, korumak ve gelişmelerini sağlamak amacıyla da ithalatına da en yüksek vergileri koymuş olan birisiyim. İthalatına, yerli üretimini korumak için. Bunun için bizim herhangi bir sorunumuz yok, problemimiz yok. İzmir'de de kimsenin böyle bir algısı veya korkusu da yok.

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Anahtar Kelimeler:
Şarap ak parti diyanet

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Okuyucu Yorumları 15 yorum
O yüzden mi millete cennetten yer ayiriyorsunuz,bir oy AKP'ye bir berat oy verene.
seçilmek için başta böyle diyorsunuz seçildikten sonra başka izmir halkı uyanıktır bunları bilir
Hey gidi günler. AKP gelmeden önce okulun hemen bitişiğinde içki dükkanı yoktu. Bitişiği derken arada sadece yol var. yani 7 metre uzağında. Akp yokken kumar oyunu 1-2 tane idi. milli piyango vb. Şimdi ise 30 civarı. Bunları din anlayışı bu. Yani vatandaşa haram yemeyiz derler ama en alasını yerler.
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