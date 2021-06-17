Nihayet korkusunu yendi! Bergüzar Korel aldığı yeni kararı açıkladı: "Kimse görmeyecekmiş gibi..."

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 11 yıldır meslektaşı Halit Ergenç'le evli. Sanat dünyasının en beğenilen ve imrenilen çiftleri arasında yer alan ikili, "Binbir Gece" dizisinde başrolü paylaştıktan sonra evlendi ve ilk çocukları Ali dünyaya geldi. "Vatanım Sensin" dizisi için tekrar bir araya gelen eşler, bu dizinin ardından da ikinci çocukları Han'a kavuştu. Pandeminin ilk günlerinde doğan Han biraz ayaklanmaya başlayınca, annesi de "Kanlı Oyun" dizisi için setlere dönme kararı aldı. Ancak tam set başlamadan önce sürpriz bir haber aldı. Bergüzar Korel üçüncü kez hamileydi ve bu nedenle dizinin çekimleri belirsiz bir tarihe ertelendi. Bu kez bir kız çocuk sahibi olacağını öğrenen Bergüzar Korel, detayları Instagram'da paylaştı. Adını Leyla koymaya karar verdikleri kızını beklerken de bazı kararlar aldı.

"Kimse görmeyecekmiş gibi..."

Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri olan Bergüzar Korel, zaman zaman düşünceleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle ağır eleştirilere de uğradı. Sonunda, oğlu Ali hakkındaki korkunç yorumlara ve beddualara dayanamayarak Instagram hesabını kapattı. Ancak "Vatanım Sensin" dizisiyle birlikte tekrar sosyal medyaya dönmeye ve susmamaya karar verdi.