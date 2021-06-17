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Nihayet korkusunu yendi! Bergüzar Korel aldığı yeni kararı açıkladı: "Kimse görmeyecekmiş gibi..."

17.06.2021 13:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, şu sıralar üçüncü çocuğu Leyla'yı kucağına almak için hazırlık yapıyor. Ama bu arada kendine dair bazı şeyler de keşfediyor ve yeni kararlar alıyor.

Nihayet korkusunu yendi! Bergüzar Korel aldığı yeni kararı açıkladı: "Kimse görmeyecekmiş gibi..."

Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, 11 yıldır meslektaşı Halit Ergenç'le evli. Sanat dünyasının en beğenilen ve imrenilen çiftleri arasında yer alan ikili, "Binbir Gece" dizisinde başrolü paylaştıktan sonra evlendi ve ilk çocukları Ali dünyaya geldi. "Vatanım Sensin" dizisi için tekrar bir araya gelen eşler, bu dizinin ardından da ikinci çocukları Han'a kavuştu. Pandeminin ilk günlerinde doğan Han biraz ayaklanmaya başlayınca, annesi de "Kanlı Oyun" dizisi için setlere dönme kararı aldı. Ancak tam set başlamadan önce sürpriz bir haber aldı. Bergüzar Korel üçüncü kez hamileydi ve bu nedenle dizinin çekimleri belirsiz bir tarihe ertelendi. Bu kez bir kız çocuk sahibi olacağını öğrenen Bergüzar Korel, detayları Instagram'da paylaştı. Adını Leyla koymaya karar verdikleri kızını beklerken de bazı kararlar aldı.

"Kimse görmeyecekmiş gibi..."

bergüzar korel

Türkiye'nin en popüler oyuncularından biri olan Bergüzar Korel, zaman zaman düşünceleri ve sosyal medya paylaşımları nedeniyle ağır eleştirilere de uğradı. Sonunda, oğlu Ali hakkındaki korkunç yorumlara ve beddualara dayanamayarak Instagram hesabını kapattı. Ancak "Vatanım Sensin" dizisiyle birlikte tekrar sosyal medyaya dönmeye ve susmamaya karar verdi.

Bergüzar Korel story

Ünlü oyuncu, son paylaşımında Instagram'la ilgili bir huzursuzluğundan bahsetti. Instagram'da maruz kaldığı eleştirilerin otosansüre neden olduğunu ve sevdiği şeylerden uzaklaştığını fark eden oyuncu, artık sosyal medyada "kimse görmeyecekmiş gibi" paylaşımlar yapmak istediğini söyledi.


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Bergüzar Korel Halit Ergenç
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