500 erkeğin alıkonulduğu 'işkence evinden' kurtulanlar anlattı

Binanın girişinde Ahmad bin Hambal İslami Öğretiler Merkezi tabelası asılı. Fakat bazıları bu yapıyı davranışsal sorunları bulunan genç erkekler için "ıslahevi" olarak da kullanıyordu.

Khalid, ülkede Müslüman nüfusun yoğun olduğu bu kesimde aileler çocuklarını okula gönderecek parayı bulamadığını, çocuklarını düzgün bir denetleme sisteminin olmadığı bu tür kurumlara gönderdiğini söylüyor.

Binayı ziyaret eden BBC'den Ishaq Khalid, başka kurumlarda da benzer istismarların yaşanmakta olduğuna dair endişelerin bulunduğunu aktarıyor.

Ülkenin kuzeyindeki Kaduna kentinde Perşembe günü düzenlenen bir operasyonda 500 erkek ve oğlan, İslami eğitim ve ıslahevi olarak kullanılan bir binadan kurtarılmıştı.

Reuters'a konuşan Kaduna Polis Sözcüsü Yakubu Sabo, ortaya çıkardıkları "insanlık dışı muamele" nedeniyle burayı İslami bir okul olarak değerlendirmenin mümkün olamayacağını söyledi.

Bu kurum ailelerden para alsa da ne bir okul ne de bir ıslahevi olarak kayıt yaptırmış.

Bazıları bu kurumda çalışan görevliler olan yedi kişi gözaltına alındı.

Hükümet, ülkede Kuran eğitimi verdiğini belirten diğer kurumların da araştırılacağını söyledi.

Nijerya'nın kuzeyindeki Kuran okullarında bugüne kadar defalarca istismar vakası yaşandı.

Bazı vakalarda öğrenciler günlerce sokaklarda dilencilik yapmaya zorlandı.

Isa Ibrahim, binaya iki hafta önce ailesi tarafından "davranışlarını düzeltmek" amacıyla yollandığını anlatıyor.

Polis baskınından bir gün önce kaçmaya çalıştığını belirten Ibrahim, eski bir jeneratöre zincirlendiğini, elleri bağlanarak tavandan sarkıtıldığı bir işkenceye maruz kaldığını söylüyor:

"Çok sayıda yaram var. Neredeyse bedenimin her bölgesinden yaralandım. Uyurken bile sopalarla bizi uyandırıyorlardı."