Nijeryalı kadın 65 yaşında anne oldu

Yerel medyada yer alan habere göre, 2001 yılında evlenen Timothy'nin çok istemesine rağmen çocuğu olmadı. Timothy, 18 sene sonra 65 yaşında bebeğini kucağına aldı.
Sağlıklı bir kız çocuğu dünyaya getiren Timothy, "Çocuğum olmuyordu. Bir kız çocuğumun olması için her gün dua ettim ve 18 yıl sonra duam kabul oldu. 65 yaşında anne oldum. İsteklerimiz için Allah'a dua etmeli ve beklemeliyiz. Benim yaşadığım olay sabretmenin ne kadar önemli olduğunu gösterdi." ifadelerini kullandı.
Çocuğunun olmaması nedeniyle büyük üzüntü duyduğunu kaydeden Timothy, bu süreçte eşinin kendisine çok destek olduğunu belirtti.
Nijeryalı anne, çocuğuna Yoruba dilinde "Mutluluk geldi" anlamına gelen "Ayobami" ismini verdi.
(AA)
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