Nikah tarihleri için Beşiktaş’ın yıl dönümünü seçtiler

Manisa’da fanatik bir öğretmen çift, gelinlik ve damatlık yerine tuttukları takımlarının formasını giyerek nikah masasına oturdu. Özel bir lisede öğretmenlik yapan genç çift, bundan 1 yıl önce tanıştı.

Fizik öğretmeni İlteriş Yurttürk ve matematik öğretmeni Merve Bozoğlu’nun birbirlerine olan sevgisi aşka dönüştü. Evlenmeye karar veren genç çift, nikah tarihleri için Beşiktaş’ın 116. yıl dönümünü bekledi ve Beşiktaş formalarıyla nikah masasına oturdu. Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memuru Meral Tuna tarafından kıyılan nikah sonrası yeni evli çift, kartal pozu vermeyi de ihmal etmedi.

"BÖYLE GÜZEL VE ANLAMLI BİR GÜNDE NİKAHIMIZI KIYDIK"

Fizik öğretmeni damat İlteriş Yurttürk, doğuştan Beşiktaş taraftarı olduğunu belirterek, “Ben Beşiktaşlıyım. Eşim de Beşiktaşlı olunca, böyle güzel ve anlamlı bir günde nikahımızı kıydık. Aynı kurum altında çalışıyorduk. Orada karşılaştık ve orada tanıştık. Bugünü Beşiktaş’ın özellikle 116. kuruluş yıl dönümü olduğu için seçtik. Çok mutluyuz” dedi.

"EŞİM BENİ KANDIRDI"

Matematik öğretmeni Merve Bozoğlu ise, “Çok heyecanlıyım. Sevgilim zaten Beşiktaşlı, ailem de Beşiktaşlı. Güzel bir denk geliş oldu. Benim böyle bir hayalim yoktu. Daha çok eşimin vardı. Beni kandırdı” diye konuştu.

