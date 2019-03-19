Mynet Trend

Nikah tarihleri için Beşiktaş’ın yıl dönümünü seçtiler

emre Kurtulmuş emre Kurtulmuş
SPOR  | 19.03.2019 19:30 | Son Güncelleme

Manisa’da Beşiktaşlı genç çift, nikah tarihi olarak gönül verdikleri takımın kuruluşunun 116. yıl dönümünü seçti. Salona Beşiktaş marşı ile giren çift, nikah masasına da formalarıyla oturdu.

Nikah tarihleri için Beşiktaş’ın yıl dönümünü seçtiler

Manisa’da fanatik bir öğretmen çift, gelinlik ve damatlık yerine tuttukları takımlarının formasını giyerek nikah masasına oturdu. Özel bir lisede öğretmenlik yapan genç çift, bundan 1 yıl önce tanıştı.

Fizik öğretmeni İlteriş Yurttürk ve matematik öğretmeni Merve Bozoğlu’nun birbirlerine olan sevgisi aşka dönüştü. Evlenmeye karar veren genç çift, nikah tarihleri için Beşiktaş’ın 116. yıl dönümünü bekledi ve Beşiktaş formalarıyla nikah masasına oturdu. Yunusemre Belediyesi Evlendirme Memuru Meral Tuna tarafından kıyılan nikah sonrası yeni evli çift, kartal pozu vermeyi de ihmal etmedi.

Beşiktaş

"BÖYLE GÜZEL VE ANLAMLI BİR GÜNDE NİKAHIMIZI KIYDIK"
Fizik öğretmeni damat İlteriş Yurttürk, doğuştan Beşiktaş taraftarı olduğunu belirterek, “Ben Beşiktaşlıyım. Eşim de Beşiktaşlı olunca, böyle güzel ve anlamlı bir günde nikahımızı kıydık. Aynı kurum altında çalışıyorduk. Orada karşılaştık ve orada tanıştık. Bugünü Beşiktaş’ın özellikle 116. kuruluş yıl dönümü olduğu için seçtik. Çok mutluyuz” dedi.

"EŞİM BENİ KANDIRDI"
Matematik öğretmeni Merve Bozoğlu ise, “Çok heyecanlıyım. Sevgilim zaten Beşiktaşlı, ailem de Beşiktaşlı. Güzel bir denk geliş oldu. Benim böyle bir hayalim yoktu. Daha çok eşimin vardı. Beni kandırdı” diye konuştu.

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
Mesut Özil'e 'Erdoğan' tepkisi!Mesut Özil'e 'Erdoğan' tepkisi!
Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İlteriş Yurttürk Merve Bozoğlu

En Çok Okunan Trend Haberler

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Usta oyuncu hayatını kaybetti

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Gözyaşları sel oldu! Başrol oyuncusu şehit oldu

Türkiye günlerce konuşmuştu! 'Çıplak şekilde dolaşıyor'

Türkiye günlerce konuşmuştu! 'Çıplak şekilde dolaşıyor'

Mesut Özil'e 'Erdoğan' tepkisi!

Mesut Özil'e 'Erdoğan' tepkisi!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

David Beckham'a unutulmaz şaka

David Beckham'a unutulmaz şaka

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Maç öncesi tekme ve yumruklar havada uçuştu

Maç öncesi tekme ve yumruklar havada uçuştu

Fenerbahçe'de Alex heyecanı

Fenerbahçe'de Alex heyecanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Mesut Özil'e 'Erdoğan' tepkisi!

Mesut Özil'e 'Erdoğan' tepkisi!

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!

Dünyanın en zenginiyle aşk yaşıyor!

Rum asıllı futbolcu Kostas Barbarouses camide katledilen Müslümanları unutmadı

Rum asıllı futbolcu camide katledilen Müslümanları unutmadı

Atiba Hutchinson'ın fenomen oğlu Noah Hutchinson sosyal medyayı salladı

Küçük fenomen Hutchinson sosyal medyayı salladı

Dünya rekoru bu maçta kırıldı! Tarihe geçtiler

Kadınlar oynadı! Dünya rekoru bu maçta kırıldı

Panathinaikos - Olympiakos derbisi tatil edildi

Dev derbide inanılmaz olaylar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.