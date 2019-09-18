Nikahta şakayı affetmedi! Damat 1 buçuk saat uğraştı ve...

Nişanlısı Medine Doğan ile nikahlanmak için düğün öncesi randevu alan damat Hüseyin Karakaya, nikah merasimi için masaya oturdu. Nikah memuru Erdinç Büyükgümüş’ün “Hiçbir baskı altında kalmadan evlenmeyi kabul ediyor musunuz?" diye sorusuna gelin ‘evet’ cevabını verdikten sonra damat şaka yapmak için ‘Hayır’ yanıtını verince nikah memuru nikah işlemini iptal etti. Şaka yapmak isterken bir anda hayatının şokunu yaşayan damat Hüseyin Karakaya, amacının şaka yapmak olduğunu belirtse de nikah memuru ‘sakatlandığı’ gerekçesi ile nikahı kıyamayacağını belirtti.
DÜĞÜNÜNE SAATLER KALA EVLENEBİLDİ
Damadın dakikalarca dil dökmesinin ardından, gelin ve damat bu gece yapılacak düğünlerine nikahı yetiştirmek için yeniden evrak hazırlayıp müracaat etmesi gerektiği belirtildi. Gelin ve damat çevresindekilerin de yardımı ile hastaneye gidip yeniden evrak hazırlayıp nikah müracaatında bulundu. Damat Hüseyin Karakaya, yaptığı şaka yüzünden hayatının şokunu yaşarken, düğününe saatler kala evlenebildi. (İHA)
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