Nike'tan telefonla kontrol edilebilen 'akıllı ayakkabı'

Nesnelerin İnterneti kavramı hayatımıza iyiden iyiye yerleşiyor, hemen her şey akıllanıyor. Bilezikler, yüzükler, aynalar, banyolar, sandalyeler ve hatta evlerden bahsederken bu kez akıllanan ayakkabı karşımıza çıktı. Nike'ın geliştirdiği ve telefonla birlikte çalışan bir sistem yaratan şirket, ayakkabının kumanda edilebilmesine olanak veriyor.

Kullanıcılar, ayakkabılarını giydikten sonra telefon üzerinden ayakkabı sıkılığını ayarlayabiliyor. Kişiye özel bir dişli çark düzeneği, ayağın ihtiyaç duyduğu gerilim düzeyini tespit ediyor ve ayağı rahat ettirmek için gerekli ayarları yapıyor. Ayak altındaki şeritlerin gerilme gücü, yaklaşık 15 kilogramlık bir kuvveti çekmeye yetecek düzeyde. Bu da yaklaşık standart bir paraşüt ipiyle aynı kuvvete denk geliyor ve ayağı farklı hareketler esnasında korumaya alıyor.

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Tam bu noktada ayakkabının beyni, yani FitAdapt teknolojisi devreye giriyor. İster manuel, ister akıllı telefondaki Nike Adapt uygulamasını kullanarak oyuncular, maçın farklı anlarına göre farklı sıklık ayarı seçebiliyor. Örneğin, oyuncu mola sırasında ayakkabıyı gevşetip, ardından oyuna dönerken tekrar sıkılaştırabiliyor.

