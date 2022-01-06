Nilperi Şahinkaya cinsel yönelim sorusuna açık açık yanıt verdi

Aynen Aynen dizisi oyuncularından Nilperi Şahinkaya 'Buralarda Neler Dönüyor' programında samimi açıklamalar yaptı. Nilperi Şahinkaya cinsel yönelim sorusuna da açık açık yanıt verdi.

Cinsel yönelimini sorgulayıp sorgulamadığı sorulan oyuncu açıklamasında "Hiçbir zaman sorgulamadım ama flört etmeyi severim. Bazen hemcinsinle de flört edersin. Bir de Dua Lipa bana çıkma teklif ederse onunla sevgili olurum" dedi.

Emre Yusufi ile aşk yaşayan ünlü oyuncu karşı cinsin ilk omuzlarına baktığını söyleyerek "Heybet seviyorum. Omuzlar geniş mi diye bakarım. Eller de çok önemli. Omuzla yarışabilir" dedi.



