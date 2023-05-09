Nilsu Berfin Aktaş dekolteli pozuyla büyüledi! “Güneşim bahçeye çıkmış”

Oyuncuları arasında Devrim Özkan, Ertan Saban, Özge Özberk gibi rol aldığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinin kadrosunda Nilsu Berfin Aktaş’ta yer alıyor. Son dönemin çıkış yakalayan isimlerinden olan Nilsu Berfin Aktaş yırtmaçlı mini elbisesiyle dekolteli poz verdi.

1998 doğumlu olan güzel oyuncu paylaşımına "Güneş bana göz kırptı ben ona bakamadım" notunu düştü.

Aktaş’ın fotoğraflarına yorum yapanlar arasında ünlü oyuncu Pelin Uluksar da yer aldı. Uluksar "Güneşim bahçeye çıkmış" yorumunu yaptı.

2018 yılında katıldığı Geleceğin Starları yarışmasıyla ekrana merhaba diyen Aktaş'ın pozlarına takipçileri "Benim güneşim güneşe bakamıyormuş", "Güneş kız", "Gerçekten prenses" yorumlarında bulundu.

Nilsu Berfin Aktaş, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisinde hayat verdiği Gökçe karakteri ile hafızalara kazınmıştı.





