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Nilsu Berfin Aktaş göğüs dekolteli pozuyla sınırları zorladı! 'Tanrı kadını yarattı'

05.01.2023 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin iddialı yapımı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi ile adından söz ettiren güzel oyuncu Nilsu Berfin Aktaş, derin göğüs dekoltesiyle bakana bir daha baktırdı. Hayranları tarafından 'Yerli Gigi Hadid' olarak tanımlanan Nilsu Berfin Aktaş'ın iddialı stiline yorum yağdı.

Nilsu Berfin Aktaş göğüs dekolteli pozuyla sınırları zorladı! 'Tanrı kadını yarattı'

Geçtiğimiz haftalarda Yıldızı Parlayan Ödülü'ne layık görülen genç yıldız Nilsu Berfin Aktaş, 2 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı cesur karelerle beğeni topladı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın dekolteli pozuna yorum yağdı! Hayranları mest oldu

Siyah bir elbise tercih eden Nilsu Berfin Aktaş, ayakkabı ve eldivende de siyahtan vazgeçmedi.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın dekolteli pozuna yorum yağdı! Hayranları mest oldu

Güzel oyuncunun paylaşımını Zeynep Koltuk ve Pelin Uluksar gibi isimler de beğendi. Takipçileri Aktaş'a ''Yine alev alev pozlar'' ve ''Tanrı kadını yarattı'' gibi övgü dolu yorumlarda bulundu.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın dekolteli pozuna yorum yağdı! Hayranları mest oldu

24 yaşındaki Nilsu Berfin Aktaş, 2018 yılında katıldığı Geleceğin Starları yarışmasıyla ekran macerasına adım atmıştı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı

Birçok reklam filminde boy gösteren genç yıldız, Kuzey Yıldızı İlk Aşk dizisiyle büyük bir çıkış yakaladı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı

Sonrasında Benim Hayatım ve Kalp Yarası gibi dizilerde rol aldı.

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı

Gelsin Hayat Bildiği Gibi'nin yıldızı Nilsu Berfin Aktaş'ın göğüs dekolteli pozuna yorum yağdı


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