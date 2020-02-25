Nilüfer'in akciğerinde mantar enfeksiyonu gelişti

Meme kanseriyle savaşan ve hastalığı yenmeyi başaran Nilüfer, ocak ayında domuz gribi nedeniyle hastaneye yatmasının ardından kötü bir sürprizle daha karşılaştı. Yapılan tetkik ve testlerde sanatçıya akciğerde üreyen mantar enfeksiyonu (Aspergillus) teşhisi konuldu. Aspergillus’a domuz gribi hastalığının, sanatçının alerjik bir yapısı olmasının ve buna yönelik kullandığı ilaçların yol açtığı düşünülüyor.

"YAZ BAŞINDA İYİLEŞMİŞ OLACAĞIM"

Akciğerdeki mantar enfeksiyonları tamamen yok olabilen, ancak uzun tedavi gerektiren bir rahatsızlık. Bu nedenle Nilüfer, tüm zamanını evinde dinlenerek geçiriyor ve tedavisine de evinde devam ediyor. Sevenlerinin merakını gidermek için bir açıklama yapan sanatçı, şöyle dedi: “Rahatsızlığım süresince bana moral veren, sevgilerini ve güzel dileklerini yollayan dostlarıma, sevenlerime ve takipçilerime çok teşekkür ederim. Bu destek benim için çok kıymetli. Umarım yaz başında yine yeni yeniden iyileşmiş olarak karşınızda olacağım.”



