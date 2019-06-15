Nintendo Çin ile olan bağlarını koparıyor

Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir raporda; Nintendo’nun tedarik zincirindeki kaynaklar, ABD’nin yeni ticari tarifelerinden kaçınmak için üretimin Güneydoğu Asya’ya taşındığını doğruladı. ABD tüketicilerinin donanım taleplerini yerine getirmeyi hedefleyen şirket ile Nintendo, şu anda hızlı ve sessiz bir şekilde anlaşmaya çalışıyor.

WSJ ayrıca; Nintendo’nun yeni Nintendo Switch modellerinin üretiminin çok yakında başlayacağını, şirketin yeni hareketin yanı sıra donanım üretimini de tamamen artırdığını iddia ediyor.

Japonya merkezli firmaların da Çin yerine Amerika’nın yanında olması, ilerleyen dönemlerde bu ekonomik savaşı kimin kazanacağının sinyallerini veriyor aslında. Bakalım Çin hükümeti Amerika’nın isteklerine boyun eğip, bu savaşın sonlanmasını sağlayabilecek mi?

ZF Friedrichshafen on yıldır üzerinde çalışıyordu sonunda test edildi!

