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Nintendo Çin ile olan bağlarını koparıyor

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TEKNOLOJİ  | 15.06.2019 10:48 | Son Güncelleme

Amerika Birleşik Devletleri ile Çin arasındaki gerginlik Huawei ile başlamış daha sonra yazılım ve donanım firmalarının boykotu ile devam etmişti. Şimdi de Japon oyun devi Nintendo, Amerika’nın kararının yanında olduğunu göstermek adına Çin’deki üretimini durdurmaya hazırlanıyor.

Nintendo Çin ile olan bağlarını koparıyor

Wall Street Journal tarafından yayınlanan bir raporda; Nintendo’nun tedarik zincirindeki kaynaklar, ABD’nin yeni ticari tarifelerinden kaçınmak için üretimin Güneydoğu Asya’ya taşındığını doğruladı. ABD tüketicilerinin donanım taleplerini yerine getirmeyi hedefleyen şirket ile Nintendo, şu anda hızlı ve sessiz bir şekilde anlaşmaya çalışıyor.

WSJ ayrıca; Nintendo’nun yeni Nintendo Switch modellerinin üretiminin çok yakında başlayacağını, şirketin yeni hareketin yanı sıra donanım üretimini de tamamen artırdığını iddia ediyor.
Japonya merkezli firmaların da Çin yerine Amerika’nın yanında olması, ilerleyen dönemlerde bu ekonomik savaşı kimin kazanacağının sinyallerini veriyor aslında. Bakalım Çin hükümeti Amerika’nın isteklerine boyun eğip, bu savaşın sonlanmasını sağlayabilecek mi?

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Anahtar Kelimeler:
nintendo çin huawei

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