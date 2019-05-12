Nintendo, E3 2019 ile ilgili planlarını açıkladı

11 Haziran’da ise Nintendo Direct E3 2019 sunumu gerçekleşecek. Bu sunumun yıl içerisinde satışa sunulması planlanan oyunlarla ilgili olması bekleniyor.

Bu arada yeri gelmişken belirtelim. Merakla beklenen yeni Nintendo Switch duyurusunun E3’te gelmeyeceği kısa süre önce yetkili ağızlar tarafından açıklanmıştı.

Öte yandan Nintendo’ya hayli yakın kaynaklar, yeni Switch modellerinin Temmuz ayı gelmeden tanıtılacağını ve hatta uygun fiyatlı yeni modelin Temmuz bitmeden satışa sunulacağını iddia ediyor.

Fakat görünen o ki Nintendo’nun şimdilik Switch tarafında önemli bir planı yok. Muhtemelen Japon konsol devi Sony ve Microsoft’un yeni nesil konsol hamlelerini bekliyor olabilir.

Hali hazırda Switch’in donanım olarak hayli güçsüz olduğu bilinen bir gerçek. Zaten günümüz AAA tarzı yapımların Switch’e gelmemesinin en önemli nedeni de konsolun güç açısından PS4 ve Xbox One’dan hayli geri olması.

Buna rağmen Nintendo Switch satışlarının son derece iyi gittiğini de hatırlatmak gerekiyor.

