Mynet Trend

Nintendo, E3 2019 ile ilgili planlarını açıkladı

donanimgunlugu donanimgunlugu
TEKNOLOJİ  | 12.05.2019 09:56 | Son Güncelleme

Oyun ve konsol dünyasının önde gelen isimlerinden biri olan Nintendo, önümüzdeki ay gerçekleşecek olan E3 2019 için hazırladığı takvimi takipçileriyle paylaştı. Japon konsol devi tarafından paylaşılan iletide, ilk olarak 8 Haziran’da Super Smash Bros. Ultimate ve Splatoon 2 turnuvalarının düzenleneceği belirtildi.

Nintendo, E3 2019 ile ilgili planlarını açıkladı

11 Haziran’da ise Nintendo Direct E3 2019 sunumu gerçekleşecek. Bu sunumun yıl içerisinde satışa sunulması planlanan oyunlarla ilgili olması bekleniyor.
Bu arada yeri gelmişken belirtelim. Merakla beklenen yeni Nintendo Switch duyurusunun E3’te gelmeyeceği kısa süre önce yetkili ağızlar tarafından açıklanmıştı.
Öte yandan Nintendo’ya hayli yakın kaynaklar, yeni Switch modellerinin Temmuz ayı gelmeden tanıtılacağını ve hatta uygun fiyatlı yeni modelin Temmuz bitmeden satışa sunulacağını iddia ediyor.

Fakat görünen o ki Nintendo’nun şimdilik Switch tarafında önemli bir planı yok. Muhtemelen Japon konsol devi Sony ve Microsoft’un yeni nesil konsol hamlelerini bekliyor olabilir.
Hali hazırda Switch’in donanım olarak hayli güçsüz olduğu bilinen bir gerçek. Zaten günümüz AAA tarzı yapımların Switch’e gelmemesinin en önemli nedeni de konsolun güç açısından PS4 ve Xbox One’dan hayli geri olması.

Buna rağmen Nintendo Switch satışlarının son derece iyi gittiğini de hatırlatmak gerekiyor.

PARTNERYabancılar buraya asla giremiyorYabancılar buraya asla giremiyor
Google Pixel 3a’nın tamiri kolay mı?Google Pixel 3a’nın tamiri kolay mı?
Dev rekabet için flaş adım! Dev rekabet için flaş adım!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
nintendo E3 2019 oyun

En Çok Okunan Trend Haberler

Gece yarısı dehşet! Evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu!

Gece yarısı dehşet! Evinin önünde kurşun yağmuruna tuttu!

Meteoroloji son raporunu yayınladı! Bugünden itibaren...

Meteoroloji son raporunu yayınladı! Bugünden itibaren...

Tesla'yı otopilota alıp yolda ilişkiye girdiler!

Tesla'yı otopilota alıp yolda ilişkiye girdiler!

Nesli tükeniyor ve üst düzeyde korunuyor! Hatay'da görüntülendi

Nesli tükeniyor ve üst düzeyde korunuyor! Hatay'da görüntülendi

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

Yavaş bilgisayarınızı hızlandırmak için bu haberi mutlaka okuyun

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
PC’den ücretsiz PUBG oynama rehberi!

PC’den ücretsiz PUBG oynama rehberi!

Google ile işbirliğinde anlaştı

Google ile işbirliğinde anlaştı

Apple SAR konusunda yetirince dikkatli mi?

Apple SAR konusunda yetirince dikkatli mi?

John Wick’in taktik/strateji oyunu duyuruldu

John Wick’in taktik/strateji oyunu duyuruldu

Google Pixel 3a’nın tamiri kolay mı?

Google Pixel 3a’nın tamiri kolay mı?

Aliexpress’in kapsamı genişleyecek

Dev rekabet için flaş adım!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.