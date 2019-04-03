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Nintendo E3’ü sallamaya geliyor

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TEKNOLOJİ  | 03.04.2019 07:37 | Son Güncelleme

E3’e artık sayılı günler kaldı. Nitekim E3 2019 için adım atan firmalar arasında Nintendo da eklendi.

Nintendo E3’ü sallamaya geliyor

Global ölçekte bakıldığında, oyun sektörünün en önemli etkinliklerinin E3 ve Gamescom olduğunu söyleyebiliriz. Bilindiği üzere E3’te genel olarak yeni oyun duyuruları gelirken, Gamescom’da ise duyurulan oyunlarla ilgili ilk oynanış videoları ya da oynanabilir demolar paylaşılıyor.

Peki bu yıl düzenlenecek olan E3’te bizleri ne gibi sürprizler bekliyor. Oyun gündemini az çok takip edenlerin de bildiği üzere E3 2019, 11 – 14 Haziran tarihleri arasında gerçekleşecek.

Malum, Sony zaten E3’e katılmayacağını açıklamıştı. Yani bu sene E3’te PlayStation 4 ile ilgili yeni duyurulara tanıklık edemeyeceğiz.

Peki Sony’nin olmadığı E3 2019’un yıldızı kim olacak? Bir başka Japon konsol devi olan Nintendo, geçtiğimiz gün E3 sitesini kullanıma sundu. Böylece Nintendo’nun etkinliğe katılacağı da kesinlik kazanmış oldu.

Son dönemde Nintendo’nun 2 yeni Switch modeli üzerinde çalıştığına dair kuvvetli söylentiler bulunuyor. Dolayısıyla E3’te bu 2 yeni Switch modelinin duyurulması çok da büyük bir sürpriz olmayacaktır.

Yeni Switch duyurularının haricinde, Nintendo’dan yeni oyun duyuruları da gelebilir. Ayrıca önümüzdeki dönemde çıkacak olan Pokemon oyununa dair daha fazla ayrıntının paylaşılması da bekleniyor.

Sonuç olarak Nintendo ile ilgili tüm duyuruları 11 Haziran’da öğrenmiş olacağız.

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Anahtar Kelimeler:
Nintendo E3 sony

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