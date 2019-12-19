Nintendo, Luigi’s Mansion 3 için yeni içerikler ile karşımıza çıktı

2020 için planlanan iki yeni genişlemeyle, daha fazla hayalet avcılığı yapacağız. Ücretli olarak sunulacak olan bu DLC paketi Zelda: BoTW’da olduğu gibi dolu dolu geliyor.

Hem Part 1 hem de Part 2’yi içerecek olan Luigi’nin Mansion 3 Multiplayer Pack Nintendo eShop’tan satın alınabiliyor. 8.99 Sterlin fiyat etiketine sahip olan DLC paketi, her kuruşunu hakedecek gibi görünüyor.

Luigi’s Mansion 3 Multiplayer Pack Part 1, 30 Nisan 2020’de gelecek. DLC, çok oyunculu ScreamPark modu için üç yeni mini oyun içeriyor. Ayrıca, Luigi için co-op ScareScraper modunda eşleşen zemin temaları ve yeni temalı hayaletler ile üç yeni kıyafet sunuyor.

DLC’yi satın alanlara özel bir bonus olarak, oyuncular Flashlight Type-P adlı oyun içi Polterpup ışığını alacaklar. Oyuncular bunu Story Mode veya ScareScraper sırasında kullanabilirler.

Luigi’s Mansion 3 Multiplayer Pack Part 2, ScreamPark ve ScareScraper modları için ek içerik ve özelliklerle 31 Temmuz 2020’de çıkacak. ScreamPark modu için üç yeni mini oyunun yanı sıra eşleşen zemin temaları ve temalı hayaletlerle üç yeni ScareScraper kıyafeti içerecek.

Google Türkiye restleşmesinde son durum

