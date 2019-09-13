Nintendo Switch 9.0.0 güncellemesi bugün yayınlandı

Nintendo’nun SNES kontrolcüsünün açıklamasında yer alan minimumda 9.0.0 güncellemesi gerektirir ibaresi, Switch’e çok yakında güncelleme geleceğinin sinyallerini veriyordu. Bugün beklendiği gibi Switch için 9.0.0 güncellemesi indirime sunuldu.

Peki, bu güncelleme ile neler değişiyor?

Fire Emblem: Three Houses için DLC alan oyuncular, oyunun açılmadığından şikayetçi olmasının ardından Nintendo bugün apar topar 9.0.0 güncellemesini sunmak zorunda kaldı. Bu güncelleme ile Fire Emblem: Three Houses’ta yaşanan sorunlar çözülüyor.

Güncelleme ile News Channel’da arama yapma özelliği ekleniyor. Bir yeni eklenen Display QR Code to Check In özelliği sayesinde Nintendo hesabınıza giriş yapmak için Switch’teki QR kodu okutmanız yeterli olacak.

Bir diğer yenilik ise Alarm oluyor. Bu sayede çok ihtiyaç var mıdır bilinmez, Switch’te alarm kurabileceksiniz. Güncelleme ile gelen en büyük yenilik dokunmatik ekran hassasiyetini ayarlayabilmek oluyor.

Güncelleme ile son olarak; User bölümüne Online Play Invites kısmının eklendiğini bu bölüm sayesinde arkadaşlarınız direkt online oyun oynama davet etme imkanının sunulduğunu belirtelim.

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