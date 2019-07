Nintendo Switch için PSP emülatörü yayınlandı

Sony’nin taşınabilir konsolu PSP için geçtiğimiz yıllarda PPSSPP isimli bir emülatör yayınlanmıştı. PPSSPP ilk olarak Windows’a gelmiş daha sonrasında ise mobil platformlara göz kırpmıştı. Nintendo Switch’in kırılması ile birlikte gözler PPSSPP emülatörüne çevrilmişti. Uzun bir süredir Patreon üzerinde ücretli olarak test edilen Nintendo Switch için PPSSPP emülatörü bugün ücretsiz olarak indirime sunuldu.

Public Beta sürümünde olan Nintendo Switch için PPSSPP emülatörü God of War gibi her cihazın kastı oyunlarda doğal olarak kasıyor. OpenGL tabanlı çalışan bu emülatörün yakında Vulkan tabanına geçiş yapmasını bekliyoruz. Vulkan’a geçiş yapıldığında God of War’da yaşanan FPS drop sorunu büyük ölçüde çözülecektir.

Eğer CFW’li bir Nintendo Switch kullanıyorsanız; buradan PPSSPP emülatörünü indirebilirsiniz. Son olarak emülatörün Tekken 6, Grand Theft Auto: Vice City Stories ve Burnout Legends gibi oyunlarda frameskip (kare atlama) olmadan 60 FPS verdiğini belirtelim.

