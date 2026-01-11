İngiltere bu olayı konuşuyor! Bakanlıktan cezaevi ziyaretlerine yeni kural: "İç çamaşırı giyilmeli"

İngiltere’de cezaevi yönetimleri, mahkum eşleri ve sevgililerinin ziyaretlerde giydikleri kıyafetler nedeniyle yeni bir sıkı denetime gitmek zorunda kaldı. Bazı kadın ziyaretçilerin iç çamaşırsız, bazılarının ise mini etek, transparan elbise ve son derece dar kıyafetlerle cezaevine gelmesi yetkilileri harekete geçirdi.

BAKANLIK SİTESİNDE KIYAFET KURALLARI GÜNCELLENDİ; “İÇ ÇAMAŞIRI GİYİLMELİ” MADDESİ DİKKAT ÇEKTİ

Adalet Bakanlığı’nın (Ministry of Justice) internet sitesinde geçen ay güncellenen cezaevi ziyaretçi kıyafet kuralları sonrası uygulamalar sıkılaştırıldı. Kurallara göre ziyaretçilerin;

Şeffaf veya aşırı açık kıyafetler,

Görünen iç çamaşırları,

Mini etekler, çok kısa elbiseler ve diz üstünün fazlasıyla üzerinde şortlar,

Küfür, hakaret veya uygunsuz semboller içeren kıyafetler giymesi yasaklandı.

ESRAR SİMGELİ TİŞÖRTLERE DE YASAK

Yetkililer, bazı ziyaretçilerin üzerinde esrar yaprağı gibi semboller bulunan tişörtlerle cezaevine geldiğini ve bunun da yasaklandığını açıkladı.