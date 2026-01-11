İngiltere bu olayı konuşuyor! Bakanlıktan cezaevi ziyaretlerine yeni kural: "İç çamaşırı giyilmeli"

İngiltere’de cezaevi yönetimleri, mahkum eşleri ve sevgililerinin ziyaretlerde giydikleri kıyafetler nedeniyle yeni bir sıkı denetime gitmek zorunda kaldı. Bazı kadın ziyaretçilerin iç çamaşırsız, bazılarının ise mini etek, transparan elbise ve son derece dar kıyafetlerle cezaevine gelmesi yetkilileri harekete geçirdi.
Adalet Bakanlığı’nın (Ministry of Justice) internet sitesinde geçen ay güncellenen cezaevi ziyaretçi kıyafet kuralları sonrası uygulamalar sıkılaştırıldı. Kurallara göre ziyaretçilerin;
Yetkililer, bazı ziyaretçilerin üzerinde esrar yaprağı gibi semboller bulunan tişörtlerle cezaevine geldiğini ve bunun da yasaklandığını açıkladı.
