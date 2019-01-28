Nintendo Switch sahiplerine kötü haber

Nintendo, 2017 yılında düzenlenen interaktif eğlence ve oyun fuarında Switch için bir dizi oyun tanıtmıştı. Tanıtılan bu oyunlardan birisi de Metroid Prime 4’tü. Fakat aradan geçen 2 seneye rağmen Metroid Prime’ın yeni oyunu hakkında somut bir iş ortaya koyulamadı.
Haliyle Nintendo Switch sahipleri, Metroid Prime 4’e ne olduğunu merak etmeye başlamıştı. Malum, Nintendo diğer stüdyolar gibi oyunlarını erteleyen ya da geciktiren bir isim değil. Dolayısıyla 2017’de duyurulan bir oyun hakkında haber alamamak, Switch sahiplerini meraklandırmıştı. Nitekim Nintendo yetkilileri geçtiğimiz gün yaptıkları açıklamayla Metroid Prime 4’ün akıbetine açıklık getirmiş oldular.
Japon konsol devinin önemli isimlerinden biri olan Shinya Takahashi tarafından yapılan açıklamada, Namco Bandai tarafından geliştirilen yapımın beklentilerin uzağında olduğu ve projenin iptal edildiği belirtildi. Takashashi, şimdiye kadar yapılan tüm işlerin silbaştan tekrardan yapılacağını ve oyunun geliştirme süreciyle Retro Studios’ın ilgileneceğini açıkladı.
Yani kısaca özetlemek gerekirse Metroid Prime 4, Retro Studios tarafından silbaştan tekrardan geliştirilecek. Bu oyunun hayli gecikmeli olarak satışa sunulacağını gözler önüne seriyor.
Switch’e 5 senelik ömür biçersek, oyunun konsolun son zamanlarına yetişeceğini söylemek de yanlış olmayacaktır. Malum yeni nesil konsollar çıktığında hali hazırda güçsüz olan Switch iyicene gözden düşecektir. Yine de bekleyip göreceğiz.
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