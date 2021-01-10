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Nisa Bölükbaşı'dan Survivor 2021 paylaşımı! 'İlk günden...'

10.01.2021 10:15 | Son Güncelleme:
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Nisa Bölükbaşı'dan Survivor 2021 paylaşımı! 'İlk günden...'

Barış Murat Yağcı ile olan aşkıyla gündemde olan Nisa Bölükbaşı, Survivor 2021 paylaşımıyla dikkat çekti. Survivor Nisa programı izlerken üzüldü.

Survivor 2020 yarışmasıyla tanınan ve yarışmadan sonra Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı, Exxen’de yayınlanan Sihirli Annem’in kadrosuna katılmıştı. Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizide hangi karakteri oynayacağını açıkladı ve gündem oldu.

Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldiSihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Nisa Bölükbaşı şimdi de Survivor 2021 paylaşımıyla gündemde. Yeni başlayan Survivor 2021'i izleyen Nisa yarışmacılara baraka verilmesine üzüldü. Daha önce yarışmada büyük zorluklar yaşayan Nisa Bölükbaşı yaptığı paylaşımla fanlarını güldürdü.

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Survivor Nisa paylaşımına "İlk günden hazır baraka vermek? Ama ama ama..." notunu düştü.

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