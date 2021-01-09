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Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

09.01.2021 13:42 | Son Güncelleme:
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Sihirli Annem'e katılan Nisa Bölükbaşı'ndan ilk fotoğraf geldi

Survivor 2020 yarışmasıyla tanınan ve yarışmadan sonra Barış Murat Yağcı ile aşk yaşamaya başlayan Nisa Bölükbaşı, Exxen’de yayınlanan Sihirli Annem’in kadrosuna katılmıştı. Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dizide hangi karakteri oynayacağını açıkladı.

Survivor 2020’de tanınan ve yarışmadan sonra Barış Murat Yağcı ile aşk yaşayan Nisa Bölükbaşı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla hayranlarını heyecanlandırdı.

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Acun Ilıcalı’nın kurduğu Exxen platformunda yayınlanan Sihirli Annem’in kadrosuna katılan ünlü ismin, dizide hangi karakteri canlandıracağı merak ediliyordu.

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Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Nisa Bölükbaşı, dizide canlandıracağı karakteri de açıkladı.

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Sihirli Annem dizisine 6’ncı bölüm itibariyle katılacak olan Nisa Bölükbaşı, Venüs Avokado Perisini canlandıracak. Dizide giyeceği kostümle birlikte setten fotoğrafını paylaşan Bölükbaşı, sevenlerine teşekkür ederek şu notu düştü:
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“Hem gerçek hem peri. Bu şans için çok teşekkür ederim. Tecrübeli oyuncu bile olmazsam, çok eğleniyorum ve bu benim için çok önemli. Umarım sizde eğlenirsiniz.”

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