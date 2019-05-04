Ülkemizde de son birkaç yıldır SUV modellere olan ilgi önemli ölçüde arttı. Nitekim bu durum satış rakamlarına da yansımış durumda. Otomobil pazarında yaşanan daralmaya karşın, SUV satış rakamlarının hiç de fena olmadığını söyleyebiliriz. Özellike bazı modeller satış rakamları bazında pek çok sedan ve hb modelini geride bırakmış durumda.
ODD tarafından yayınlanan Nisan ayı raporuna göre, en çok satan SUV'lar arasında Peugeot 3008 zirvede bulunuyor.
Sektörü takip edenlerin de bildiği üzere çok uzun bir süredir Nissan Qashqai pazarın tartışmasız lideri konumunda yer alıyordu. Fakat Peugeot’un 3008’in yeni kasasında yaptığı radikal değişiklikler bu modeli zirveye taşımış durumda. Mart ayında Qashqai’nin ensesine yapışan 3008, Nisan ayında Qashqai’den hayli fazla satmayı başardı.
Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri Nisan ayında en çok satan SUV modelleri ve satış rakamlarıyla başbaşa bırakalım.
10) Ford Kuga
Nisan ayı satış rakamı: 90
9) Renault Kadjar
Nisan ayı satış rakamı: 107
8) Grandland X
Nisan ayı satış rakamı: 181
7) Kia Sportage
Nisan ayı satış rakamı: 250
6) Honda CH-R
Nisan ayı satış rakamı: 281
5) Volkswagen Tiguan
Nisan ayı satış rakamı: 430
4) Dacia Duster
Nisan ayı satış rakamı: 464
3) Hyundai Tucson
Nisan ayı satış rakamı: 470
2) Nissan Qashqai
Nisan ayı satış rakamı: 698
1) Peugeot 3008
Nisan ayı satış rakamı: 815
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