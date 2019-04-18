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Nisan ayında kar sürprizi! Kalınlığı 5 metre

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GÜNDEM  | 18.04.2019 21:15 | Son Güncelleme

Ülkenin birçok yerinde baharın havası yaşanırken Batman'ın Sason ilçesine bağlı Soğanlı ve Dörtbölük köyleri arasında yer alan yaklaşık 2 bin rakımlı Sıngıtur Dağı'ndaki görüntü kış mevsimini andırıyor.

Kar kalınlığının yaklaşık 5 metreye bölgedekileri şaşırttı.

Nisan ayında kar sürprizi! Kalınlığı 5 metre

Batman'ın Sason ilçesindeki Sıngıtur Dağı'nda kar kalınlığının yaklaşık 5 metreye ulaşması nisan ayında kış görüntüsü oluşturdu.
Soğanlı köyü muhtarı Abdullah Aydemir, yaptığı açıklamada, uzun yıllardır bu seneki kadar olumsuz koşulların hakim olduğu bir kış yaşamadıklarını söyledi.
Öte yandan Kars ve Ardahan'da da yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi.
Kars'ta öğle saatlerinde başlayıp kısa sürede etkisini artıran yoğun kar yağışı doğayı beyaz örtü ile kapladı.
Aniden bastıran kar yağışına hazırlıksız yakalanan yayalar güçlükle yürüyebildi, araçlar ise trafikte zorlukla ilerleyebildi.
Kent sakinlerinden Hakan Şahin, Sarıkamış'a baharın ancak mayıs ayında geleceğini belirterek, nisanda yağan karın yaşattığı zorluklara işaret etti.
Ardahan'da da yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu.
Baharın gelmesiyle yeni açan kardelen çiçekleri de kar altında kaldı.
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Anahtar Kelimeler:
Kars Ardahan kar

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