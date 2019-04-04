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Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

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HABER  | 04.04.2019 20:19 | Son Güncelleme

Ardahan'da nisan ayında kar yağışı etkili oldu. Kent sakinlerinden Hikmet Çeğil, şehirde kışın bile böylesine kar yağmadığını belirterek, "Çok güzel yağıyor. Lapa lapa yağması çok güzel. Kışın bile böyle yağmamıştı. Memleketimizin güzelliği bu işte." dedi.

Nisan ayında kar sürprizi! Şehir beyaza büründü

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar, vatandaşlar için eğlenceye dönüştü.

Aniden bastıran kar nedeniyle kent merkezi ve araçlar kısa sürede beyaza büründü. Kar yağışını fırsat bilen bazı vatandaşlar ise kartopu oynadı.

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"KIŞIN BİLE BÖYLESİNE KAR YAĞMADI"

Kent sakinlerinden Hikmet Çeğil, şehirde kışın bile böylesine kar yağmadığını belirterek, "Çok güzel yağıyor. Lapa lapa yağması çok güzel. Kışın bile böyle yağmamıştı. Memleketimizin güzelliği bu işte." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Ardahan Hikmet Çeğil

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