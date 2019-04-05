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Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi! Yetkililer uyardı

okan.akin okan.akin
YAŞAM  | 05.04.2019 21:40 | Son Güncelleme

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde vatandaşlar akşam saatlerinde lapa lapa yağan kar sürpriziyle karşılaştı.

Nisan ayında lapa lapa kar sürprizi! Yetkililer uyardı

Günlerdir sıcak havanın hakim olduğu Yüksekova’da aralıklı yağan yağmurun ardından akşam saatlerinde aniden kar yağışı etkili oldu.

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Nisan ayında lapa lapa yağan kar karşısında vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. İlçe kısa sürede beyaza bürünürken, yetkililer sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

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Hakkari Yüksekova yoğun kar yoğun kar yağışı

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