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Nişan yüzüğünün fiyatını duyan kayınvalide...

serpil.hanoglu serpil.hanoglu
EĞLENCE  | 30.04.2019 16:47 | Son Güncelleme

Bir gelinin annesi, damadının kızına aldığı nişan yüzüğünün fiyatını duyunca iğrendiğini ve bu nişanın gerçek bir nişan olmadığını söyledi. Genç kız ise annesinin bu tepkisini ve olayı sosyal medyadan paylaşarak başkalarının yorumlarına başvurdu.

Nişan yüzüğünün fiyatını duyan kayınvalide...

Bir gelin, nişanlısının aldığı yüzüğün sadece 15 sterlin olduğunu duyan annesinin nasıl iğrendiğini sosyal medyadan paylaştı.

Genç kadın yüzüğün ucuz olmasının kendisini rahatsız etmediğini belirtirken annesi ise bu durumun asla kabul edilemez ve iğrenç bulduğunu söyledi.

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Ayrıca 3 yıldır birlikte olduğu nişanlısına o yüzüğü vitrinde gösterenin kendisi olduğunu ve durumun doğru olup olmadığını anlamak için bu konuyu sosyal medyadaki insanların görüşlerine sundu.

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Annesinin yüzükler çok ucuz olduğu için bunun bir nişan sayılmadığını ve iğrenç bir davranış demesinin aksine sosyal medyadaki çoğu kişi, genç çiftin nişanını tebrik edip annesini görmezden gelmesi gerektiğini önerdi.

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Sosyal medyada gelen yorumların bazıları ise şöyle:

“Annen çok korkak, nişan için bir yüzüğe bile ihtiyacınız yok!”

"Tebrikler! Yüzüğün fiyatı önemli değil, önemli olan yüzüğün neyi sembolize ettiğidir. Ve onu sevdiğin sürece, başkalarının ne düşündüğünü önemseme!"

“Annen yüzüğünün ne kadar değerli olduğunu mu sordu? Bu onun hakkında daha fazla şey söylüyor!”

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Tabi ki annenin tarafını tutan bazı kişiler de oldu:

"Belki de senin hayır demenden korktuğu için nişanlın ucuz bir yüzük aldı? 15 sterlin gerçekten çok yanlış!"

“Genel olarak size katılıyorum, ancak 15 sterlin akıl alır gibi değil!"

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Yaş almak onları daha da yakışıklı yaptı! Yaş almak onları daha da yakışıklı yaptı!
Sosyal medyada gelini böyle rezil etti! Sosyal medyada gelini böyle rezil etti!
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