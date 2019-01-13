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Nisrina Sbia, Instagram'ı kasıp kavuruyor

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 13.01.2019 16:25 | Son Güncelleme

Fas asıllı bir aileden gelen 19 yaşındaki Hollandalı Nisrina Sbia, Instagram'ın yeni yıldızı oldu.

Nisrina Sbia, Instagram'ı kasıp kavuruyor

Instagram'ı yeni yıldızı 19 yaşındaki Nisrina Sbia...

Fas asıllı Müslüman bir aileden gelen Hollandalı Nisrina Sbia Instagram'ı kasıp kavuruyor.

Şu anda 838 bin takipçisi olan güzelin hayranları her geçen gün artıyor.

1 Şubat 1999 doğumlu olan model, Instagram'daki ilk paylaşımını 2014'te, henüz 13 yaşındayken yapmış.

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O zamandan beri düzenli olarak paylaşım yapan güzelin takipçi sayısı gittikçe artmaya başlayınca modellik teklifleri de yağmaya başlıyor.

Nisrina Sbia böylece hem Hollanda'da hem de İngiltere'de modellik yapmaya başlıyor.

Nisrina sık sık Brezilyalı süper model Adriana Lima'ya benzetiliyor.

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Kendisi gibi modellik yapan Cindy Kimberly ile yakın arkadaş olan Nisrina'nın en çok gözleri beğeniliyor.

Su yeşili gözlere sahip olan güzelin, annesi ile babasının gözleri ise kahverengi.

YouTube kanalında da bir hayli aktif olan güzelin burada da binlerce takipçisi var.

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Nisrina, 2017'den beri 22 yaşındaki Hollandalı internet fenomeni Kristan Van Den Berg ile aşk yaşıyor.

Yalnız kalmayı ve gezmeyi çok seven güzel, Balık burcu.

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Nisrina Sbia Nisrina Sbia instagram

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