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Nitekim eş anlamlısı nedir? Nitekim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe kelime açısından oldukça zengin bir dildir. Kelime sayısı ve kelimelerin kullanım alanları oldukça geniştir. Özellikle eş anlamlı kelimeler ve kullanımları çok çeşitlidir. Bir kelimenin birden fazla eş anlamlısı olabilir. Yazılı ve sözlü anlatımlarda bu eş anlamlı kelimeleri kullanmak hem anlatım bozukluklarını önlemiş olur hem de anlatımlara zenginlik katmış olur. Eş anlamlısı olan kelimelerden birisi de nitekim kelimesidir. Nitekim eş anlamlısı nedir?

Nitekim eş anlamlısı nedir? Nitekim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe tarih boyunca çok uzun zamandır var olan ve geniş kelime haznesiyle bugüne gelmiş bir dildir. Eski belgeler göstermektedir ki pek çok kelime geçmişten günümüze gelmiştir. Eski Türkçe kelimeler dilimizde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Nitekim kelimesi etimolojik olarak incelediğimizde kelimenin eski Türkçe bir kelime olduğu görülmektedir. Eski Türkçede "ne kadar, ne gibi, nasıl" anlamlarına gelen "nete" kelimesine ek eklenerek türetilmiştir. Cümle içinde zarf görevinde kullanılan nitekim kelimesinin anlamları:

  • Gerçekten, hakikaten
  • Sonuç olarak
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Nitekim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Nitekim sözcüğü günlük konuşma dilinde ve yazı dilinde çoğunlukla kullanılan bir kelimedir. Türk Dili Kurumuna göre nitekim kelimesinin anlamı "hakikaten ve gerçekten"dir. Cümle içinde ya da cümle başında, kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için kullanılır. Nitekimin eş anlamlısı olan kelimeler nitekimle tam olarak aynı anlama gelmese de benzer anlamda kullanılabilir. Nitekim eş anlamlısı kelimeler:

  • Gerçekten
  • Hakikaten

Nitekim kelimesi yerine cümle içinde bu eş anlamlı kelimeleri de kullanabiliriz. Cümle içinde bu eş anlamlı sözcükleri kullandığımızda herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz.

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Nitekimin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nitekim sözcüğü günlük konuşma dilinde yaygın bir şekilde kullanılan bir kelimedir. Böyle çok kullanılan bir bağlacın eş anlamlılarını kullanmak anlatımımızı zenginleştirir. Nitekim kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle kurulabilecek örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

Sağlıklı olan hiçbir insan gerçekten ölümü hiç düşünmemiştir.
Tüm gün çok fazla yol yürümüştük, hakikaten çok yorulmuştuk.
Bir gün gerçekten gideceğim dedi, hakikaten de büsbütün ortadan kayboldu.

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