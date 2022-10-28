Nitekim eş anlamlısı nedir? Nitekim kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe tarih boyunca çok uzun zamandır var olan ve geniş kelime haznesiyle bugüne gelmiş bir dildir. Eski belgeler göstermektedir ki pek çok kelime geçmişten günümüze gelmiştir. Eski Türkçe kelimeler dilimizde yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Nitekim kelimesi etimolojik olarak incelediğimizde kelimenin eski Türkçe bir kelime olduğu görülmektedir. Eski Türkçede "ne kadar, ne gibi, nasıl" anlamlarına gelen "nete" kelimesine ek eklenerek türetilmiştir. Cümle içinde zarf görevinde kullanılan nitekim kelimesinin anlamları:

Gerçekten, hakikaten

Sonuç olarak

Nitekim kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Nitekim sözcüğü günlük konuşma dilinde ve yazı dilinde çoğunlukla kullanılan bir kelimedir. Türk Dili Kurumuna göre nitekim kelimesinin anlamı "hakikaten ve gerçekten"dir. Cümle içinde ya da cümle başında, kendisinden önce gelen cümledeki hükmü doğrulamak için kullanılır. Nitekimin eş anlamlısı olan kelimeler nitekimle tam olarak aynı anlama gelmese de benzer anlamda kullanılabilir. Nitekim eş anlamlısı kelimeler:

Gerçekten

Hakikaten

Nitekim kelimesi yerine cümle içinde bu eş anlamlı kelimeleri de kullanabiliriz. Cümle içinde bu eş anlamlı sözcükleri kullandığımızda herhangi bir anlatım bozukluğu oluşmaz.

Nitekimin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nitekim sözcüğü günlük konuşma dilinde yaygın bir şekilde kullanılan bir kelimedir. Böyle çok kullanılan bir bağlacın eş anlamlılarını kullanmak anlatımımızı zenginleştirir. Nitekim kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle kurulabilecek örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

Sağlıklı olan hiçbir insan gerçekten ölümü hiç düşünmemiştir.

Tüm gün çok fazla yol yürümüştük, hakikaten çok yorulmuştuk.

Bir gün gerçekten gideceğim dedi, hakikaten de büsbütün ortadan kayboldu.