Öz eş anlamlısı nedir? Öz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öz kelimesi sesteş bir kelimedir. Türkçede üç farklı öz kelimesi bulunur ve bu kelimelerin üçü de Türkçe kökenli kelimelerdir. Eski Türkçede "benlik, kendi" anlamlarına kullanılan "öz" kelimesinden evrilen öz (I) ve öz (II) kelimelerinin anlamları şu şekildedir:

Öz (I)

Bir kişinin benliği

"Kendine, kendi kendini" anlamlarında bir söz

Bir şeyin kıvamlı kısmı

Çıbanların içinden irinle birlikte çıkan parça

Kendi

Bir şeyin temel ögesi

Bitkilerin ortasında bulunan hafif, gevrek ve çoğu yumuşak bölüm

Öz (II)

Kan bağı ile bağlı olan

İçine saflığını bozacak hiçbir şey karışmamış olan

Eski Türkçede "akarsu" anlamında kullanılan "ögüz" kelimesinden evrilen öz (III) kelimesi günümüzde daha çok Anadolu ağızlarında kullanılır. Öz (III) kelimesinin anlamı:

Dere, çay

Sulak, verimli yer

Öz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Öz eş anlamlısı kelimeler cümlede öz yerine kullanılabilir. Ancak öz kelimesi sesteş olduğu ve birden fazla anlamı olduğu için özün eş anlamlısı kelimeler kullanılırken mutlaka cümlenin ve kelimenin anlamına bakmak gerekir. Özün eş anlamlısı olan sözcükler, cümlenin anlamına ve bağlamına göre kullanılır. Öz kelimesinin eş anlamı kelimeler farklı yazılsalar da özle aynı anlamı taşırlar. Öz eş anlamlısı kelimeler:

Hülasa

Zübde

Ekstre

Kendi

Künh

Hamur

Madde

Mahiyet

Ruh

Sonuç

Öz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öz kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurulabilir. Özün eş anlamlıları ile örnek cümleler: