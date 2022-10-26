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Öz eş anlamlısı nedir? Öz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

26.10.2022 18:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe varoluşuyla birlikte farklı dillerle etkileşime girmiştir. Bu etkileşim sonucunda haznesine yeni kelimeler kazandırmıştır. Öz kelimesi hem sesteşlik hem de eş anlamlılık durumu gösteren bir kelimedir. Dilimizde üç farklı öz kelimesi vardır. Bu nedenle öz kelimesinin eş anlamlıları da çeşitlilik gösterir. Peki, öz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler nelerdir?

Öz eş anlamlısı nedir? Öz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öz kelimesi sesteş bir kelimedir. Türkçede üç farklı öz kelimesi bulunur ve bu kelimelerin üçü de Türkçe kökenli kelimelerdir. Eski Türkçede "benlik, kendi" anlamlarına kullanılan "öz" kelimesinden evrilen öz (I) ve öz (II) kelimelerinin anlamları şu şekildedir:

Öz (I)

  • Bir kişinin benliği
  • "Kendine, kendi kendini" anlamlarında bir söz
  • Bir şeyin kıvamlı kısmı
  • Çıbanların içinden irinle birlikte çıkan parça
  • Kendi
  • Bir şeyin temel ögesi
  • Bitkilerin ortasında bulunan hafif, gevrek ve çoğu yumuşak bölüm

Öz (II)

  • Kan bağı ile bağlı olan
  • İçine saflığını bozacak hiçbir şey karışmamış olan

Eski Türkçede "akarsu" anlamında kullanılan "ögüz" kelimesinden evrilen öz (III) kelimesi günümüzde daha çok Anadolu ağızlarında kullanılır. Öz (III) kelimesinin anlamı:

  • Dere, çay
  • Sulak, verimli yer
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Öz kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük listesi

Öz eş anlamlısı kelimeler cümlede öz yerine kullanılabilir. Ancak öz kelimesi sesteş olduğu ve birden fazla anlamı olduğu için özün eş anlamlısı kelimeler kullanılırken mutlaka cümlenin ve kelimenin anlamına bakmak gerekir. Özün eş anlamlısı olan sözcükler, cümlenin anlamına ve bağlamına göre kullanılır. Öz kelimesinin eş anlamı kelimeler farklı yazılsalar da özle aynı anlamı taşırlar. Öz eş anlamlısı kelimeler:

  • Hülasa
  • Zübde
  • Ekstre
  • Kendi
  • Künh
  • Hamur
  • Madde
  • Mahiyet
  • Ruh
  • Sonuç
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Öz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öz kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurulabilir. Özün eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Ali benim kendi evladımdır.
  • Bu işin mahiyetinin ne olduğunu anlamakta gerçekten zorluk çekiyorum.
  • Ciğer hülasasında bir sıkıntı varmış, yarın çıkacakmış sonuçları.
  • Bu şiirin künhü ruhumuza gözle görülmeyen bir iz bırakıyor.
  • Cam yapımında sisli maddeler kullanılıyormuş.
  • Tiyatroda da sinemada da her şey şahsi bir mahiyet arz ediyor.
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