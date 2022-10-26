Öz eş anlamlısı nedir? Öz kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Öz kelimesi sesteş bir kelimedir. Türkçede üç farklı öz kelimesi bulunur ve bu kelimelerin üçü de Türkçe kökenli kelimelerdir. Eski Türkçede "benlik, kendi" anlamlarına kullanılan "öz" kelimesinden evrilen öz (I) ve öz (II) kelimelerinin anlamları şu şekildedir:
Öz (I)
Öz (II)
Eski Türkçede "akarsu" anlamında kullanılan "ögüz" kelimesinden evrilen öz (III) kelimesi günümüzde daha çok Anadolu ağızlarında kullanılır. Öz (III) kelimesinin anlamı:
Öz eş anlamlısı kelimeler cümlede öz yerine kullanılabilir. Ancak öz kelimesi sesteş olduğu ve birden fazla anlamı olduğu için özün eş anlamlısı kelimeler kullanılırken mutlaka cümlenin ve kelimenin anlamına bakmak gerekir. Özün eş anlamlısı olan sözcükler, cümlenin anlamına ve bağlamına göre kullanılır. Öz kelimesinin eş anlamı kelimeler farklı yazılsalar da özle aynı anlamı taşırlar. Öz eş anlamlısı kelimeler:
Öz kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurulabilir. Özün eş anlamlıları ile örnek cümleler: