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Mümkün eş anlamlısı nedir? Mümkünün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

25.10.2022 22:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir toplumun dili, toplumu ayakta tutan önemli faktörlerden biridir. Türk toplumları, Arap ve Fars kökenli toplumlarla yaşadığı etkileşimlerde onların dillerine de temas etmiştir. Geçmişte yaşanan bu etkileşimler, dilimize Arapça ve Farsça kökenli sözcüklerin geçişine olanak sağlamıştır. Bu sözcüklerin dilimizde aynı anlamı taşıyan karşılıklarına eş anlamlı denir. Eş anlamlısı olan Arapça kökenli sözcüklerden biri de mümkündür. Peki, mümkün kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Mümkün eş anlamlısı nedir? Mümkünün eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Mümkün kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Arapçada "gücü yetmek" anlamına gelen “amkana” fiilinden türetilen "mumkin" kelimesi, imkânlı anlamına gelir. Bu kelime dilimize ses uyumu ile "mümkün" olarak geçmiştir. Mümkün kelimesi dilimizde "imkân dâhilinde olan, gerçekleşmesi muhtemel olan" anlamlarında kullanılır. Mümkün kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamları:

  • (sıfat) Olabilir
  • (sıfat) Muhtemel, olası

Mümkün kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Bugün çok yoğunum, görüşmemiz mümkün değil.
  • O kadar ihanetten sonra sana inanmam mümkün mü?
  • Çabalarının karşılığı olarak ödüllendirilmenin mümkün olduğunu düşünüyorum.
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Mümkün kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

Zengin bir yapıda olan dilimiz kelimeleri farklı şekillerde ifade ederek anlaşılır, güzel cümleler kurmamıza olanak sağlar. Dilimizde aynı ya da benzer anlamlı olup yazılışları farklı olan kelimeler eş anlamlı kelimeler olarak adlandırılır. Türkçede çeşitli, anlaşılır, verimli cümleler kurabilmenin yollarından biri eş anlamlı kelimelere cümlelerimizde yer vermektir. Eş anlamlı kelimeler zaman içerisinde değişime uğrayıp birbirlerini yerine kullanılmaya başlayabilirler.

Mümkün kelimesi gerek günümüzde gerek geçmişte sık sık kullanılan bir kelimedir. Yazılı veya sözlü her çeşit cümlede mümkün kelimesini görmek, duymak mümkündür. Genellikle bir şeyin olma ihtimalinden bahsedilirken kullanılan mümkün kelimesinin yerine mümkün eş anlamlısı kelimeler de kullanılabilir. Ancak mümkün kelimesinin eş anlamı olan kelimelere kıyasla daha popülerdir. Mümkünün eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Kabil
  • Muhtemel
  • Olabilir
  • Olası
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Mümkünün eş anlamlıları ile örnek cümleler

Mümkün kelimesinin eş anlamı olan kelimelerle örnek cümleler kurabiliriz. Mümkün kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Bu durumun senin başına dert açması kabildir.
  • Muhtemel sonum on beş kediyle birlikte yaşayan bekar teyze olmak.
  • Senin benimle bir problemin olabilir, ama ben sana kin beslemiyorum.
  • Olası bir afete karşı ilk yardım çantalarımızı her zaman hazır bulunduralım.
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