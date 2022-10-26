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İşaret eş anlamlısı nedir? İşaret kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

26.10.2022 17:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili Batı ve Doğu dilleriyle sürekli olarak etkileşim içindedir. Bu nedenle dilimizde kelimelerin kökenleri farklılık gösterebilir. İşaret kelimesinin etimolojik olarak incelendiğinde Arapçadan Türkçeye geçen bir kelime olduğunu söyleyebiliriz. Yapısal açıdan bakıldığında işaret kelimesinin değişime uğramıştır. Peki, işaret kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İşaret eş anlamlısı nedir? İşaret kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İşaret, Arapçadan Türkçeye kazandırılan bir kelimedir. Arapçada "gösterme, belirti, alamet, nişan" anlamlarında kullanılan "işāret" kelimesinden alıntıdır. Türkçeleşerek "işaret" hâlini alan kelime Türkçenin eski dönemlerinde de "alamet, nişan" anlamında ilk kaynaklarda kullanılmıştır. Arapça kökenli işaret kelimesi Türkçede genel olarak bir nesneyi, olayı belirtmek yani belirti olarak kullanılır. İşaret kelimesinin birden çok anlamı vardır. İşaret kelimesi bir oluşum ya da anlamın gösterildiği nesne şeklinde de tanımlanır. İşaret kelimesinin TDK tarafından belirtilen anlamıları:

  • İm
  • Belirti
  • El, yüz hareketleriyle gösterme

Aynı zamanda işaret kelimesi birleşik fiil olarak da kullanılır. "İşaret etmek" ve "işaret vermek" günlük hayatta çok kullanılan birleşik fiillerdendir. İşaret kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek vermek gerekirse:

  • Onun yanımıza gelmesi için el, kol işaretleri yaptım,
  • İşaretli olan testleri ödev olarak vermişti.
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İşaret kelimesi eş anlamlısı olan sözcük nedir?

İşaret eş anlamlısı olan kelimeler, işaretle aynı anlamı taşır. İşaret sözcüğünün eş anlamlısı olan sözcükler cümlelerin içinde işaret yerine kullanılabilir. İşaret kelimesinin eş anlamlısı olan sözcükler ifadeleri çeşitlendirir. İşaretin eş anlamlısı kelimeler şu şekildedir:

  • Belirti
  • İm
  • Gösterge
  • Alamet
  • Kalıntı
  • Koku
  • Nişan
  • Nişanlık
  • Sim
  • Bel
  • Bellik
  • Damga
  • Delalet
  • Eser
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İşaret kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İşaret kelimesinin eş anlamı olan bazı kelimeler, kelimenin kendisine nazaran daha sık kullanılabilir. Birçok amaç doğrultusunda farklı farklı yerlerde kullanılabilirler. İşaretin eş anlamlıları ile örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Hastalığına dair öncesinde hiçbir belirti yoktu.
  • Göstergelere göre hareket etmek gerekiyor.
  • Olayların tümünün alametleri mutlaka incelenmelidir.
  • Öyle bir kokusu vardı ki o kokuyu alanlar onun geldiğini anlardı.
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