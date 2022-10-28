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Nitelik eş anlamlısı nedir? Nitelik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe eş anlamlı kelimelerin sık kullanıldığı bir dildir. Genelde birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Yazılı ve sözlü anlatımlarda eş anlamlı kelimeleri kullanmak anlatımlarımıza zenginlik kazandırmaktadır. Bir konuşma esnasında ya da yazılı anlatımda bir kelimeyi sık sık tekrar etmek yerine eş anlamlısı kelimeleri kullanabiliriz. Nitelik kelimesi de eş anlamlısı olan kelimelerden birisidir. Nitelik kelimesinin eş anlamlıları nelerdir?

Nitelik eş anlamlısı nedir? Nitelik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe pek çok farklı dille etkileşimde bulunmuştur. Bu etkileşimlerle dil yönünden birçok kelime alışverişi yaşanmıştır. Bunun yanında birçok Türkçe kökenli kelime de bulunmaktadır. Nitelik sözcüğü Türkçe kökenli olan sözcükler arasındadır. Eski Türkçede "nasıllık" anlamına gelen "netegelik" kelimesinden evrilmiştir. Nitelik kelimesini günlük yaşam içinde yaygın bir şekilde kullanırız. Nitelik sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre anlamları:

  • Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik
  • Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite
  • Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik
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Nitelik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimiz tarih boyunca farklı dillerle etkileşim halinde bulunmuş bir dildir. Etkileşimde bulunduğu dillerden sözcük alışverişinde bulunmuştur. Pek çok dilden Türkçeye yerleşen kelimelerin olması da bu sebepledir. Türkçe kökenli sözcükler de dilimizde yaygın bir şekilde yer almaktadır. Nitelik kelimesi Türkçe kökenli olan bir addır. Nitelik kelimesine günlük yaşam içinde yer veririz. Nitelik kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır. Niteliğin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Kalite
  • Boyut
  • Mahiyet
  • Vasıf
  • Meziyet
  • Keyfiyet
  • Damga
  • Hasep
  • İlim
  • Kırat
  • Renk
  • Uzanım

Cümle içinde nitelik kelimesi yerine anlam bakımından uygun olan eş anlamlılarını getirmek mümkündür. Eş anlamlı kelimeleri cümlede kullandığımızda anlatım bozukluğu oluşmaz.

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Niteliğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nitelik sözcüğü bir şeyin nasıl olduğu ve onu diğerlerinden ayıran özellikler ile bir şeyin durumu yönünden tanımlanmasını sağlayan özelliklerdir. Nitelik eş anlamlısı olan birden çok kelime vardır. Bu kelimelerle örnek cümleler oluşturabiliriz. Nitelik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Evin eşyalarını değiştirince evin kalitesi arttı.
  • Öğretmenimizin yaptığı konuşmanın mahiyeti bize her şeyi anlatıyordu.
  • Onun özünü tüm saflığıyla görmüştüm.
  • Bu olayın rengi artık değişti, vaziyet almamız gerekiyor.
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