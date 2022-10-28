Nitelik eş anlamlısı nedir? Nitelik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçe pek çok farklı dille etkileşimde bulunmuştur. Bu etkileşimlerle dil yönünden birçok kelime alışverişi yaşanmıştır. Bunun yanında birçok Türkçe kökenli kelime de bulunmaktadır. Nitelik sözcüğü Türkçe kökenli olan sözcükler arasındadır. Eski Türkçede "nasıllık" anlamına gelen "netegelik" kelimesinden evrilmiştir. Nitelik kelimesini günlük yaşam içinde yaygın bir şekilde kullanırız. Nitelik sözcüğünün Türk Dil Kurumuna göre anlamları:

Bir şeyin nasıl olduğunu belirten, onu başka şeylerden ayıran özellik

Bir şeyin iyi veya kötü olma özelliği, kalite

Bireyi, nesne veya yaşantının bir yönünü ötekilerden ayırt etmeye yarayan ve ölçülebilen özellik

Nitelik kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Dilimiz tarih boyunca farklı dillerle etkileşim halinde bulunmuş bir dildir. Etkileşimde bulunduğu dillerden sözcük alışverişinde bulunmuştur. Pek çok dilden Türkçeye yerleşen kelimelerin olması da bu sebepledir. Türkçe kökenli sözcükler de dilimizde yaygın bir şekilde yer almaktadır. Nitelik kelimesi Türkçe kökenli olan bir addır. Nitelik kelimesine günlük yaşam içinde yer veririz. Nitelik kelimesinin eş anlamı olan birden fazla kelime vardır. Niteliğin eş anlamlısı olan kelimeler:

Kalite

Boyut

Mahiyet

Vasıf

Meziyet

Keyfiyet

Damga

Hasep

İlim

Kırat

Renk

Uzanım

Cümle içinde nitelik kelimesi yerine anlam bakımından uygun olan eş anlamlılarını getirmek mümkündür. Eş anlamlı kelimeleri cümlede kullandığımızda anlatım bozukluğu oluşmaz.

Niteliğin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Nitelik sözcüğü bir şeyin nasıl olduğu ve onu diğerlerinden ayıran özellikler ile bir şeyin durumu yönünden tanımlanmasını sağlayan özelliklerdir. Nitelik eş anlamlısı olan birden çok kelime vardır. Bu kelimelerle örnek cümleler oluşturabiliriz. Nitelik kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler: