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Neşeli eş anlamlısı nedir? Neşeli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

26.10.2022 18:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk dili kelime ve anlam yönünden çok gelişmiş bir dildir. Birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Bir sözcük çok fazla kullanıldığında o kelime yerine eş anlamlılarını kullanarak anlatımlarımızı çeşitlendirmiş oluruz. Eş anlamlı kelimeleri kullanarak daha özgün ve yaratıcı bir anlatım sağlarız. Neşeli sözcüğü de eş anlamlısı olan kelimelerdendir. Neşelinin eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanımı nasıl olmalıdır?

Neşeli eş anlamlısı nedir? Neşeli kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Neşeli sözcüğü birçok kelimede olduğu gibi farklı bir dilden Türkçeye geçmiştir. Arapçada "sevinç, neşe" anlamına gelen "neşʾe" kelimesinden alıntıdır. Neşe kelimesine eklenen "+lI" ekiyle Türkçeleştirilmiş bir kelimedir. Dilimizde de anlamını koruyarak "sevinçli olma hâli" şeklinde kullanılmaktadır. Arapçadan dilimize geçen neşeli kelimesi dilimizde yaygın olarak kullanılan bir kelimedir. Neşeli kelimesi dilimize farklı bir dilden gelmiş olup dilimizde aktif olarak kullandığımız bir sözcüktür. Arapçadan dilimize yerleşmiş kelimenin anlamı Türk Dil Kurumuna göre şu şekildedir:

  • Sevinçli, keyifli, şen, pürneşe
  • Sevinçli, keyifli, şen bir biçimde
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Neşeli kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Neşeli kelimesi cümle içindeki yerine göre hem sıfat hem zarf olarak kullanılabilir. Neşeli sözcüğü, pozitif ruh hâlini ya da durumları anlatmak için sık sık kullandığımız bir kelimedir. Neşelinin eş anlamlısı olan birden fazla kelime bulunur. Neşeli eş anlamlısı olan kelimeler listesi:

  • Şen
  • Keyifli
  • Ferih
  • Çalgılı çağanaklı
  • Cıvıl cıvıl
  • Handan
  • Hayat dolu
  • Şad
  • Pürneşe
  • Şatır
  • Zihayat

Neşeli kelimesinin eş anlamı olan bu sözcükleri birbirleri yerine kullanabiliriz ve cümlenin anlamında herhangi bir anlam bozukluğu oluşmaz.

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Neşelinin eş anlamlıları ile örnek cümleler nelerdir?

Neşeli eş anlamlısı bulunan sözcüklerdendir. Neşeli kelimesini kullandığımız her cümlede eş anlamlısı olan sözcükleri kullanabiliriz. Neşeli kelimesi yerine sevinçli, şen ve keyifli sözcüklerini koyabiliriz. Bu kelimelerle birçok örnek cümle oluşturabiliriz. Örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Öğretmenimiz bugün çok pürneşeliydi.
  • Ferih haberleri vermek için arkadaşımı aramıştım.
  • Bugün tüm öğrenciler çok şendi.
  • Çocuklar gibi şendi tüm aile.
  • Keyifli bir pazar kahvaltısı yapmışlardı.
  • Herkes çok keyifliydi, herkesin neşesi yerindeydi.
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