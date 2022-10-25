Sıvı eş anlamlısı nedir? Sıvının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sıvı kelimesi Eski Türkçede "sıvık" sözcüğünün evrilerek günümüzde de kullanılmaya devam eden Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "sulamak, ıslatmak" anlamına gelen "suva-" fiilinden türeyen ve "cıvık, çamur kıvamında" anlamlarına gelen "sıvık" kelimesinin yapısal olarak değişime uğraması sonucunda "sıvı" hâlini almıştır. Sıvı kelimesi dilimizde genellikle katı cisimlerin karşıt anlamı olarak anlam bulur. Sıvı kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:

Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit

Sıvı kelimesinin anlamları yukarıda maddede ifade edildiği biçimdedir. Sıvı kelimesi ile alakalı aşağıdaki maddeler halinde verilen örnek cümleleri kurabiliriz:

Bu kaba biraz sıvı koymamız gerektiği düşüncesindeydim, vazgeçtim.

Bu yemeğin sıvısını biraz fazla koymamış mısın?

Buna bu kadar su koyarsan, aşırı sıvı bir hal alır.

Bu kadar sıvı tüketmek yararlı gibi görünse de, her şeyin fazlası zarardır.

Gün boyunca koştuğu için büyük miktarda sıvı kaybı yaşadı.

Sıvı besinlerle arası iyi olduğundan dolayı pek hasta olmazdı.

Sporcu olduğu için sıvıyı bol tüketmesi gerekiyordu.

Sıvı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

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Likit

Mayi

Sıvı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

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