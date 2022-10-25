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Sıvı eş anlamlısı nedir? Sıvının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

25.10.2022 10:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sıvı kelimesi dilimiz içerisinde sıklıkla kullanılan bir kelimedir. Sıvı kelimesi genellikle katının karşıt anlamı olarak dilimizde yer bulur. Sıvı kelimesi oldukça uzun yıllardır dilimiz içerisinde yer bulmuş sözcüklerden bir tanesi olarak karşımıza çıkar. Sıvı kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre pek çok anlamı bulunur. Peki, sıvı kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Sıvı eş anlamlısı nedir? Sıvının eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Sıvı kelimesi Eski Türkçede "sıvık" sözcüğünün evrilerek günümüzde de kullanılmaya devam eden Türkçe kökenli bir kelimedir. Eski Türkçede "sulamak, ıslatmak" anlamına gelen "suva-" fiilinden türeyen ve "cıvık, çamur kıvamında" anlamlarına gelen "sıvık" kelimesinin yapısal olarak değişime uğraması sonucunda "sıvı" hâlini almıştır. Sıvı kelimesi dilimizde genellikle katı cisimlerin karşıt anlamı olarak anlam bulur. Sıvı kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:

  • Bulunduğu kabın biçimini alabilen ve üstü yatay bir düzlem durumuna gelebilen akışkan cisim, mayi, likit

Sıvı kelimesinin anlamları yukarıda maddede ifade edildiği biçimdedir. Sıvı kelimesi ile alakalı aşağıdaki maddeler halinde verilen örnek cümleleri kurabiliriz:

  • Bu kaba biraz sıvı koymamız gerektiği düşüncesindeydim, vazgeçtim.
  • Bu yemeğin sıvısını biraz fazla koymamış mısın?
  • Buna bu kadar su koyarsan, aşırı sıvı bir hal alır.
  • Bu kadar sıvı tüketmek yararlı gibi görünse de, her şeyin fazlası zarardır.
  • Gün boyunca koştuğu için büyük miktarda sıvı kaybı yaşadı.
  • Sıvı besinlerle arası iyi olduğundan dolayı pek hasta olmazdı.
  • Sporcu olduğu için sıvıyı bol tüketmesi gerekiyordu.
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Sıvı kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Eş anlamlı kelimeler birbiri yerine cümle içinde kullanılabilirler. Bu kullanım cümlede herhangi bir anlatım bozukluğu durumu oluşturmaz. Sıvı eş anlamlısı iki tane sözcük bulunur. Sıvı kelimesinin eş anlamlısı kelimeleri cümle içerisinde sıvı kelimesi yerine kullanabiliriz. Sıvı eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Likit
  • Mayi
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Sıvı kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Sıvı kelimesinin eş anlamı iki adet sözcük karşılığı olduğu için bunları birbirleri yerine cümle içerisinde kullanabiliriz. Sıvının eş anlamlısı olan likit ve mayi kelimeleri cümle içinde sıvı kelimesinin yerine geçebilirler. Sıvının eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekildedir:

  • Bu kadar kaba likit doldurmamız doğru mu acaba?
  • Bu mayi sanki biraz aşırı oldu gibi ne dersin?
  • Ufak bir küvetin içerisine siyah gibi görüntüsü olan bir mayi döktü.
  • Buraya biraz likit eklesek nasıl olur sence?
  • Likit tüketimini artırınca daha pozitif görünmeye başladı.
  • Yeni üretilen ürünün içeriğinde ortalama %60 tatlandırılmış likit var.
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