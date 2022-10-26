EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Eş Anlamlı Kelimeler
  4. İşçi eş anlamlısı nedir? İşçi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İşçi eş anlamlısı nedir? İşçi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

26.10.2022 17:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe ifade ve anlam bakımından çok zengindir. Türkçe hem eski dönemlerden itibaren bünyesinde olan kelimelerle hem de başka dillerle etkileşime girmesiyle dünyanın zengin dilleri arasında yer alır. Türkçedeki kelimeler etimolojik olarak incelendiğinde de dilin zenginliği daha iyi ifade edilebilir. Özellikle işçi gibi kelimelerin gerçek anlamı dışında da kullanılabilmesi dil zenginliğinin en büyük göstergesidir. Peki, işçi eş anlamlısı nedir?

İşçi eş anlamlısı nedir? İşçi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İşçi kelimesi etimolojik olarak incelendiğinde Türkçe kökenli olduğu görülür. Eski Türkçede "ediş, çalışma" anlamlarına gelen "iş" kelimesinden türemiştir. İşçi kelimesi insanların mülkiyet kavramını geliştirmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Eski dönemlerde toplayıcılık ve avcılık yapan insanların yerleşik hayata geçmesi sonucunda mülkiyet oluşmuştur. Mülkiyet kavramının oluşması işçi kelimesinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Türkçe kökenli işçi kelimesinin iki farklı anlamı bulunuyor. İşçi kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Toplu yaşamını sürdüren böceklerde üreme yeteneği olmayan ve topluluğun işlerini gören erkek veya dişi
  • Başkasının yararına olacak şekilde el becerisi, beden ve kafa gücünü kullanan ücretli çalışanlardır.

İşçi kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek cümle kurmak gerekirse:

  • Yeni açılan fabrikaya çok sayıda işçi alınacakmış.
  • Dolabın işçiliği mükemmel.
  • İşçi sigortası yatmadığı için kuruma gidiyordu.
  • Köydeki zeytinleri toplamak için 300 liralık yevmiyeyle mevsimlik işçi tuttuk.
Plan eş anlamlısı nedir? Plan eş anlamlısı nedir?

İşçi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

İşçi eş anlamlısı sözcük bir tanedir. İşçinin eş anlamlısı olan sözcük cümle içinde işçi yerine kullanılabilir. İşçi kelimesinin eş anlamı olan kelime "amele" kelimesidir. Amele kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir.

Sinema eş anlamlısı nedir? Sinema eş anlamlısı nedir?

İşçinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İşçi kelimesinin eş anlamlısı olan amele kelimesi, cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldığında anlam açısından sıkıntıya sebep olmaz. Fakat eş anlamlı kelimeleri kullanılması için cümleye mutlaka bakılmalıdır. Cümle için uygunsa öyle kullanılmalıdır. İşçi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler:

  • Eve gelen ameleler çalışmadan önce bahçede biraz oturup evin beyiyle konuştular.
  • Amele olarak başkalarını zengin ediyoruz.
Renkli eş anlamlısı nedir? Renkli eş anlamlısı nedir?

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Alelade eş anlamlısı nedir?Alelade eş anlamlısı nedir?
İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?İBB burs başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak?
2022-YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı! 2022-YDS/2 soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı!
Anahtar Kelimeler:
eş anlamlı kelimeler eş anlamlısı eş anlamlısı nedir reşat

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Millet eş anlamlısı nedir?

Millet eş anlamlısı nedir?

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

YDS/2 sonuçları ne zaman açıklanacak?

AÖF sınav tarihleri ne zaman?

AÖF sınav tarihleri ne zaman?

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

Kaymakamlık Sınavı sonuçları ne zaman açıklanacak?

İlginizi Çekebilir

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Tecavüzcüsünü öldürdüğü için hapis yattı!

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

Boğularak can verdi! Dersten önce sorduğu soru yürek burktu

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Beyler iltifat yağmuruna hazır mısınız? Herkes "Parfümün nedir?" diye soracak...

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Her zaman kazanmanın bir yolunu bulabilirsiniz

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Yerin metrelerce altındalar! Bir 'suitte' kurtulmayı bekliyorlar

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Airfryer almayı düşünenler buraya! Xiaomi mi Karaca mı? Sizin için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.