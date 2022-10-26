İşçi eş anlamlısı nedir? İşçi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İşçi kelimesi etimolojik olarak incelendiğinde Türkçe kökenli olduğu görülür. Eski Türkçede "ediş, çalışma" anlamlarına gelen "iş" kelimesinden türemiştir. İşçi kelimesi insanların mülkiyet kavramını geliştirmesi sonucu ortaya çıkmıştır. Eski dönemlerde toplayıcılık ve avcılık yapan insanların yerleşik hayata geçmesi sonucunda mülkiyet oluşmuştur. Mülkiyet kavramının oluşması işçi kelimesinin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Türkçe kökenli işçi kelimesinin iki farklı anlamı bulunuyor. İşçi kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Toplu yaşamını sürdüren böceklerde üreme yeteneği olmayan ve topluluğun işlerini gören erkek veya dişi

Başkasının yararına olacak şekilde el becerisi, beden ve kafa gücünü kullanan ücretli çalışanlardır.

İşçi kelimesinin cümle içinde kullanımına örnek cümle kurmak gerekirse:

Yeni açılan fabrikaya çok sayıda işçi alınacakmış.

Dolabın işçiliği mükemmel.

İşçi sigortası yatmadığı için kuruma gidiyordu.

Köydeki zeytinleri toplamak için 300 liralık yevmiyeyle mevsimlik işçi tuttuk.

İşçi kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

İşçi eş anlamlısı sözcük bir tanedir. İşçinin eş anlamlısı olan sözcük cümle içinde işçi yerine kullanılabilir. İşçi kelimesinin eş anlamı olan kelime "amele" kelimesidir. Amele kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir.

İşçinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

İşçi kelimesinin eş anlamlısı olan amele kelimesi, cümle içinde birbirlerinin yerine kullanıldığında anlam açısından sıkıntıya sebep olmaz. Fakat eş anlamlı kelimeleri kullanılması için cümleye mutlaka bakılmalıdır. Cümle için uygunsa öyle kullanılmalıdır. İşçi kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler: