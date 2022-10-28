Niyet eş anlamlısı nedir? Niyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede kullandığımız kelimelerin nereden geldikleri ve kökenleri değişiklik gösterebilir. Kelimeleri etimolojik olarak inceleyerek kökenlerinin nereden geldiğini öğrenebiliriz. Niyet kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Tarih içinde Arapça diliyle olan etkileşim sonucu dilimize yerleşmiş ve uzun zamandır kullandığımız bir kelimedir. Arapçada "plan, tasarı" anlamına gelen "niyyet" kelimesinden alıntıdır. Dilimize de benzer bir anlamda geçmesine rağmen günümüzde kullanım alanları ve anlamları farklılık göstermektedir. Türk Dil Kurumuna göre niyet kelimesinin anlamları şu şekildedir:

Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat.

Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mâni yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası.

Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlama.

Niyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Arapçadan yerleşmiş ve günlük yaşantımızda aktif biçimde kullandığımız niyet eş anlamlısı bulunan bir sözcüktür. Niyet sözcüğü dilimizde birden fazla anlama gelmektedir. Niyetin eş anlamlısı olan birden fazla kelime bulunmaktadır. Niyet kelimesinin en sık kullanılan eş anlamlısı "düşünce" sözcüğüdür. Niyetin eş anlamlısı olan kelimeler:

Düşünce

Nabız

Tasavvur

Plan

Cümle içerisinde cümlenin ve kelimenin anlamını kontrol ederek niyet yerine niyet eş anlamlısı kelimeleri kullanabiliriz.

Niyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Niyet sözcüğü birden fazla eş anlamlısı bulunan bir kelimedir. Bu eş anlamlı kelimeleri niyet sözcüğünü kullandığımız cümlelerde kullanabiliriz. Bu kullanım bir anlatım bozukluğuna yol açmaz. Niyet kelimesinin eş anlamı kelimelerle bazı örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz: