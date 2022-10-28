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Niyet eş anlamlısı nedir? Niyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

28.10.2022 16:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçede birçok kelimenin eş anlamlısı bulunmaktadır. Bazen bir sözcüğün birden fazla eş anlamı olabilir. Bunun sebeplerinden birisi de uzun bir geçmişe sahip olan Türkçenin tarih içerisinde hem kendi içinde çok fazla kelime türetmesi hem de başka dillerle yaşadığı iletişimler sonucunda yeni kelimeleri bünyesine kabul etmesidir. Arapçadan dilimize geçen niyet kelimesi eş anlamlısı olan bir sözcüktür. Niyet kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Niyet eş anlamlısı nedir? Niyet kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Türkçede kullandığımız kelimelerin nereden geldikleri ve kökenleri değişiklik gösterebilir. Kelimeleri etimolojik olarak inceleyerek kökenlerinin nereden geldiğini öğrenebiliriz. Niyet kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir. Tarih içinde Arapça diliyle olan etkileşim sonucu dilimize yerleşmiş ve uzun zamandır kullandığımız bir kelimedir. Arapçada "plan, tasarı" anlamına gelen "niyyet" kelimesinden alıntıdır. Dilimize de benzer bir anlamda geçmesine rağmen günümüzde kullanım alanları ve anlamları farklılık göstermektedir. Türk Dil Kurumuna göre niyet kelimesinin anlamları şu şekildedir:

  • Bir şeyi yapmayı önceden isteyip düşünme, maksat.
  • Fal gibi kullanılmak amacıyla içine mâni yazılıp katlanmış veya şekerlere sarılmış kâğıt parçası.
  • Namaz kılmaya, oruç tutmaya ve abdest almaya karar verip başlama.
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Niyet kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Arapçadan yerleşmiş ve günlük yaşantımızda aktif biçimde kullandığımız niyet eş anlamlısı bulunan bir sözcüktür. Niyet sözcüğü dilimizde birden fazla anlama gelmektedir. Niyetin eş anlamlısı olan birden fazla kelime bulunmaktadır. Niyet kelimesinin en sık kullanılan eş anlamlısı "düşünce" sözcüğüdür. Niyetin eş anlamlısı olan kelimeler:

  • Düşünce
  • Nabız
  • Tasavvur
  • Plan

Cümle içerisinde cümlenin ve kelimenin anlamını kontrol ederek niyet yerine niyet eş anlamlısı kelimeleri kullanabiliriz.

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Niyetin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Niyet sözcüğü birden fazla eş anlamlısı bulunan bir kelimedir. Bu eş anlamlı kelimeleri niyet sözcüğünü kullandığımız cümlelerde kullanabiliriz. Bu kullanım bir anlatım bozukluğuna yol açmaz. Niyet kelimesinin eş anlamı kelimelerle bazı örnek cümleleri şöyle sıralayabiliriz:

  • Sınıf başkanı, öğretmenimize tüm sınıfın ortak düşüncesini açıklamak için öğretmenler odasına gitti.
  • Ablamın tek planı üniversite sınavını kazanıp iyi bir okula gitmekti.
  • Köylünün muhtardan tek bir düşüncesi vardı, o da yolların düzeltilmesiydi.
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