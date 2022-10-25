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Siyah eş anlamlısı nedir? Siyahın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

25.10.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Siyah kelimesi dilimiz bünyesinde sıklıkla tercih edilen bir kelime olmuştur. Siyah kelimesi genellikle bir rengi ifade etmek için kullanılmaktadır. Buna ek olarak, ilgili kelime Farsça kökene dayanmaktadır. Siyah kelimesi uzun yıllar boyunca dilimiz içerisinde kendisine yer bulmuş kelimelerden birisidir. Peki, siyah kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Siyah eş anlamlısı nedir? Siyahın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Siyah kelimesi Farsçada "kara" anlamında kullanılan "siyāh" kelimesinden alıntıdır. Siyāh kelimesi de Orta Farsça'da aynı anlama gelen syāv sözcüğünden evrilmiştir. Siyah kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:

  • Kara, ak, beyaz karşıtı
  • Bu renkte olan
  • Baskıda başka harflerden daha kalın görünen harf türü

Siyah kelimesinin anlamları yukarıda maddelerde ifade edildiği gibidir. Siyah kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:

  • Karşıya baksana, siyah rengin adeta resmedilişini izliyoruz.
  • Kömürün siyah rengi üzerime de bulaştı.
  • Hava bugün o kadar siyah ki ruhumdan beter.
  • Bugün Ay tutulması yaşandığı için hava oldukça siyahtı.
  • Ressamın resmini siyah renklerle tuvale dökmesi bende büyük bir hayranlık uyandırdı.
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Siyah kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük

Siyah kelimesinin eş anlamı bir adet kelime bulunur. Siyah kelimesinin eş anlamı "kara" kelimesidir. Kara kelimesi cümle içerisinde siyah kelimesinin yerine kullanılabilir. Siyah kelimesinin eş anlamlısı "kara" kelimesi Eski Türkçeden evrilerek günümüze kadar gelen bir kelimedir. Eski Türkçede "siyah" anlamında kullanılan bu kelime günümüzde de benzer anlamda kullanılır.

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Siyah kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Siyah eş anlamlısı bir adet sözcük bulunur. Siyahın eş anlamlısı olan "kara" kelimesiyle alakalı örnek cümleler vermek mümkündür. Siyahın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde örnek gösterilebilir:

  • Bu kömür karası gözlerini bana mı sakladın?
  • Karşıdaki toprak kara bir renkte değil mi sence de?
  • Ne güzel demiş Aşık Veysel "Benim sadık yarim kara topraktır." diye.
  • Bir gün hepimizin gideceği yer üzeri kapalı kara toprak olacaktır.
  • Bu kara gözlerini annenden mi yoksa babandan mı aldın?
  • Kara gecelerden kalkıp gelmişti bu günlere.
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