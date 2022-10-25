Siyah eş anlamlısı nedir? Siyahın eş anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Siyah kelimesi Farsçada "kara" anlamında kullanılan "siyāh" kelimesinden alıntıdır. Siyāh kelimesi de Orta Farsça'da aynı anlama gelen syāv sözcüğünden evrilmiştir. Siyah kelimesinin Türk Dil Kurumuna göre anlamı ise şu şekildedir:
Siyah kelimesinin anlamları yukarıda maddelerde ifade edildiği gibidir. Siyah kelimesiyle ilgili örnek cümleler kurmak gerekirse:
Siyah kelimesinin eş anlamı bir adet kelime bulunur. Siyah kelimesinin eş anlamı "kara" kelimesidir. Kara kelimesi cümle içerisinde siyah kelimesinin yerine kullanılabilir. Siyah kelimesinin eş anlamlısı "kara" kelimesi Eski Türkçeden evrilerek günümüze kadar gelen bir kelimedir. Eski Türkçede "siyah" anlamında kullanılan bu kelime günümüzde de benzer anlamda kullanılır.
Siyah eş anlamlısı bir adet sözcük bulunur. Siyahın eş anlamlısı olan "kara" kelimesiyle alakalı örnek cümleler vermek mümkündür. Siyahın eş anlamlıları ile örnek cümleler şu şekilde örnek gösterilebilir: