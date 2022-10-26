Kalem eş anlamlısı nedir? Kalem kelimesinin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Kalem kelimesi dilimize Arapçadan geçmiştir. Arapçada "kamış, kamış kalem" anlamlarına gelen "ḳalam" kelimesinden alıntı bir kelimedir. Dilimize ilk zamanlarda bu anlamlarda kullanılsa da zaman içerisinde kullanım alanlarının farklılaşması sonucunda farklı anlamlar kazanmıştır. Türk Dil Kurumuna göre kalem kelimesinin anlamları:

Yazma, çizme vb. işlerde kullanılan çeşitli biçimlerde araç

Resmî kuruluşlarda yazı işlerinin görüldüğü yer

Yontma işlerinde kullanılan ucu sivri veya keskin araç

Çeşit, tür

Bazı deyimlerde yazı

Yazar

Kalem kelimesinin eş anlamlısı olan sözcük var mı?

Yazılışları farklı anlamları aynı kelimelere eş anlamlı kelimeler denir. Bu kelimeler birbirinin yerine kullanılabilir ve anlamda bir bozulmaya sebep olmaz. Kalem kelimesinin cümle içinde yerini alabilecek kalem eş anlamlısı olan herhangi bir kelime yoktur.

Örneğin "Kurşun kalemi tıraşlamaktan çok küçülmüştü ancak yanında yedeği yoktu. " cümlesinde kullanılan "kalem" terimini çıkartıp yerine aynı anlama gelen başka bir sözcük konulamadığı kolaylıkla sezilebilir. Ancak "Çok güçlü bir kalem, hikâyeleri 5 dile çevrildi." cümlesindeki "kalem" kullanımı "yazar" kelimesinin yerine geçer. Ancak burada yazar ve kalem eş anlamlı kelimeler değildir. Kalem, yazı anlamına geldiği için yerine kullanılabilir ancak yazarın anlamında "kalem" bulunmadığı için birbirleriyle eş anlamlı olarak kullanılmaz. Bu bakımdan alem kelimesinin eş anlamı olan sözcük yoktur fakat yerine mecaz anlamda kullanılabilecek sözcükler vardır. Ancak bu kelimeler de kalemin eş anlamlısı olan kelimeler değildir.

Kalemin eş anlamlıları ile örnek cümleler

Yazı yazmaya, resim çizmeye yani bir kâğıt üzerinde iz bırakmaya yarayan bir araç anlamında kullanılan kalem kelimesinin eş anlamı olan kelime yoktur. Bununla birlikte mecaz anlamda kullanılabilecek karşılıklara sahiptir. Kalem kelimesiyle ilgili örnek cümleler vermek gerekirse: