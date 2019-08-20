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No Man’s Sky için Beyond güncellemesi yayınlandı

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TEKNOLOJİ  | 20.08.2019 09:12 | Son Güncelleme

Piyasaya çıktığı ilk dönemde beklentileri karşılaşamadığı için büyük eleştiri alan video oyunu, sonraki yıllarda yayınladığı güncellemelerle oyunun eksik yanlarını kapatmıştı.

No Man’s Sky için Beyond güncellemesi yayınlandı

Yeni içeriklerle düzenli olarak zenginleştirilen oyun için beklenen son büyük güncelleme Beyond, hakkında fazla bilgi açıklanmadan, gizli olarak geliştirildi.

Video oyununa aynı zamanda VR cihazlarında çalışma yeteneği de kazandıran Beyond güncellemesi içerik konusunda da önemli eklemeler yapıyor.

Beyond ile oyunda artık tüm cihazları ve binaları çalıştırmak için enerji gerekiyor. Bu da oyunun dinamiğini tamamen değiştiriyor. Artık enerji üretimi oyun için çok önemli hale geliyor.

Ayrıca oyunda artık gezegenlerde seyahat eden NPC’lere rastlamak mümkün olacak. Yabancı ırkların sayısı da artarken, bu ırklar için “mantıklı” şekilde geliştirilmiş uzaylı dilleri de bulunacak. Aynı zamanda yemek pişirmekten, üs geliştirmedeki yeniliklere kadar oyunda pek çok yeni içerik de yer alacak.

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Anahtar Kelimeler:
No Man's Sky Beyond

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