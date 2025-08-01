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Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, KKTC vatandaşı oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, Nobel Kimya Ödüllü Prof. Dr. Aziz Sancar'ı vatandaşlığa kabul etti. Kararda, Sancar'ın bilim, teknik ve kültür alanlarında katkı sağlayacağı ve KKTC'nin yurt dışında tanıtımına destek olacağı vurgulandı. Öte yandan Sancar daha önce "KKTC tanınmalıdır" yazılı tişörtle verdiği mesajla da dikkat çekmişti.

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, KKTC vatandaşı oldu

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Bakanlar Kurulu, aldığı kararla Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar’ı vatandaşlığa kabul etti.

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, KKTC vatandaşı oldu 1

KKTC Resmi Gazetesi'nde yayımlanan Bakanlar Kurulu kararında, Aziz Sancar'ın KKTC'ye "bilim, teknik ve kültür alanında" hizmet vereceği ve yurt dışında tanıtımına katkı sağlayacağı belirtilerek, "Bakanlar Kurulu, 25/1993 sayılı Yurttaşlık Yasası'nın 9'uncu maddesinin 1'inci fıkrasının B bendi uyarınca Aziz Sancar'ın KKTC yurttaşlığına alınmasına karar verdi." ifadesi kullanıldı.

İNSANLIĞA YAPTIĞI HİZMETLER ETKİLİ OLDU

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda Nobel Kimya Ödülü sahibi Sancar'ın geniş biyografisine de yer verilerek, KKTC vatandaşlığına alınmasında, dünya çapında bilim insanı kimliği ile insanlığa yaptığı hizmetlerin de etkili olduğu belirtildi.

Nobel ödüllü bilim insanı Aziz Sancar, KKTC vatandaşı oldu 2

Nobel Kimya Ödülü sahibi Prof. Dr. Aziz Sancar daha önce üzerinde "KKTC tanınmalıdır" yazılı tişört giyerek, uluslararası kamuoyunda KKTC'nin tanınması için yürütülen çalışmalara destek vermişti.Bu içerik Jale Uslu tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aziz Sancar kıbrıs
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