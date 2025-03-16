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Nobel Ödüllü psikolog Daniel Kahneman hayatına son verdi! 'Yardımlı intihar' yöntemiyle...

Jale Uslu Jale Uslu Muhabir
16.03.2025 22:54
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Nobel Ekonomi Ödülü sahibi İsrail asıllı Amerikalı psikolog Daniel Kahneman'ın, 27 Mart 2024'te İsviçre'deki bir klinikte "yardımlı intihar" yöntemiyle yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Kahneman'ın bu kararını yalnızca ailesi ve birkaç yakın dostuyla paylaştığı aktarıldı.

Nobel Ödüllü psikolog Daniel Kahneman hayatına son verdi! 'Yardımlı intihar' yöntemiyle...

"Hızlı ve Yavaş Düşünme" kitabının yazarı ve "bilişsel psikoloji ve davranışsal ekonomi alanındaki öncü çalışmaları" sayesinde 2002'de Nobel Ekonomi Ödülü'nü kazanan İsrail asıllı Amerikalı psikolog Daniel Kahneman, 27 Mart 2024'te 90 yaşında hayatını kaybetmişti.

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"YARDIMLI İNTİHAR" YÖNTEMİNİ KULLANMIŞ

Daniel Kahneman'ın, 27 Mart 2024'te İsviçre'deki bir klinikte "yardımlı intihar" yöntemiyle yaşamına son verdiği ortaya çıktı. Independent'ın haberine göre, Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde köşe yazarı Jason Zweig'in kaleme aldığı makalede, Kahneman'ın bu kararını yalnızca ailesi ve birkaç yakın dostuyla paylaştığı aktarıldı. Kahneman'ın, yakınlarına, 26 Mart 2024 günü kararının detaylarını açıkladığı bir e-posta gönderdiği ifade edilen makalede, "yardımlı intihar" yönteminin kullanıldığı bir klinikte yaşamına son vermek üzere İsviçre'ye doğru yola çıktığını da haber verdiği ifade edildi.

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Kahneman, gönderdiği e-postanın bir kısmında şu sözlere yer verdi:

"Bu, yakınlarıma gönderdiğim bir veda mektubu. İsviçre'ye gidiyorum ve 27 Mart'ta hayatım sona erecek. Gençliğimden beri hayatın son yıllarındaki sıkıntılar ve zorlukların gereksiz olduğuna inandım ve şimdi bu inancımı hayata geçiriyorum."

Makalede, Kahneman'ın "durumu daha da kötüleşmeden, sağlığı nispeten iyiyken hayatını kendi talebiyle sonlandırmaya karar verdiği" ve bu kararının kamuya açık bir mesele haline getirilmesini istemediği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Nobel Ödülü
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