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Nöbet 1. bölümden çarpıcı fragman! İşte Necati Şaşmaz'ın dizisi Nöbet'in konusu ve oyuncuları

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SİNEMA TV  | 20.01.2019 21:18 | Son Güncelleme

Necati Şaşmaz'ın yapımcılığını üstlendiği, Show TV'nin merakla beklenen yeni dizisi Nöbet'in 1. bölümünden yeni bir fragman yayınlandı. 'Gece vakti bu dağlarda ya kurt gezer ya jandarma' mottosuyla yola çıkan dizide aksiyon dolu anlar dikkat çekiyor. İşte Nöbet dizisi oyuncuları ve konusu.

Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Nöbet, ses getiren tanıtımlarına bir yenisini daha ekledi. Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık gibi önemli isimler paylaşıyor.

“GECE VAKTİ BU DAĞLARDA YA KURT GEZER YA JANDARMA!”
Dev prodüksiyonu ve güçlü senaryosuyla izleyicileriyle buluşmak için gün sayan Nöbet’in yayınlanan ilk tanıtımı büyük beğeni toplamıştı. Nöbet’in ekrana gelen ikinci tanımı da dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları verdi. “Gece vakti bu dağlarda ya kurt gezer ya jandarma!” mottosuyla yola çıkan dizide aksiyon dolu anlar dikkat çekerken, Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan’ın (Saygın Soysal) askerleriyle girdiği tehlikeli çatışma sahneleri gerilimi yükseltiyor.

NÖBET NEREDE ÇEKİLİYOR?
Pana Film imzalı 'Nöbet'in çekimleri için tüm oyuncular Antalya'ya yerleşti. Dizinin çekimlerinde karakol olarak kullanılan eski binaya 100 kişilik yatakhane, yemekhane ve eğitim alanları yapıldı. Çekimlerde kullanılması için askeri araçlar, helikopter ve askeri teçhizatlar temin edildi. Sadece kamera arkasında 200 kişinin çalıştığı dizi Antalya Elmalı’da çekiliyor.

nöbet

Hikayesi kadar oyuncu kadrosuyla da büyük heyecan yaratan dizisinin yapımcısı Necati Şaşmaz da Antalya'da ekibini yalnız bırakmadı.

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Nöbet dizisinin oyuncu kadrosunde Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, İbrahim Kendirci ,Kürşat Alnıaçık , Murat Kılıç, Tuncay Beyazıt, Nevzat Yılmaz, Yılmaz Meydaneri, Burak Sarımola, Sultan Elif Taş, Kaan Sevi, Salih Bayraktar, Bahadır Buyruk, Ziya Çiçek ve Orkun Ok yer alıyor. Yönetmenliğini Gökhan Erkut'un üstlendiği Pana Film yapımı 'Nöbet', çok yakında Show TV'de ekranlara gelecek.


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