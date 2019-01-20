Nöbet 1. bölümden çarpıcı fragman! İşte Necati Şaşmaz'ın dizisi Nöbet'in konusu ve oyuncuları

Show TV’nin merakla beklenen yeni dizisi Nöbet, ses getiren tanıtımlarına bir yenisini daha ekledi. Yapımını Pana Film’in yapımcılığını Necati Şaşmaz’ın üstlendiği, yönetmen koltuğuna Gökhan Erkut’un oturduğu Nöbet’in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık gibi önemli isimler paylaşıyor.

“GECE VAKTİ BU DAĞLARDA YA KURT GEZER YA JANDARMA!”

Dev prodüksiyonu ve güçlü senaryosuyla izleyicileriyle buluşmak için gün sayan Nöbet’in yayınlanan ilk tanıtımı büyük beğeni toplamıştı. Nöbet’in ekrana gelen ikinci tanımı da dizinin heyecan dolu hikayesinden ipuçları verdi. “Gece vakti bu dağlarda ya kurt gezer ya jandarma!” mottosuyla yola çıkan dizide aksiyon dolu anlar dikkat çekerken, Jandarma Kıdemli Yüzbaşı Yiğit Alkan’ın (Saygın Soysal) askerleriyle girdiği tehlikeli çatışma sahneleri gerilimi yükseltiyor.

NÖBET NEREDE ÇEKİLİYOR?

Pana Film imzalı 'Nöbet'in çekimleri için tüm oyuncular Antalya'ya yerleşti. Dizinin çekimlerinde karakol olarak kullanılan eski binaya 100 kişilik yatakhane, yemekhane ve eğitim alanları yapıldı. Çekimlerde kullanılması için askeri araçlar, helikopter ve askeri teçhizatlar temin edildi. Sadece kamera arkasında 200 kişinin çalıştığı dizi Antalya Elmalı’da çekiliyor.