Nöbet dizisine aksiyon sahneleri damga vuracak! Nöbet 6. yeni bölüm fragmanı izle!

Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık'ın başrollerde oynadığı Nöbet dizisi 6. yeni bölümüyle 14 Nisan Pazar akşamı Show TV'de olacak.

NÖBET 6. BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Teröristleri sınıra kadar takip eden Yüzbaşı Yiğit'in, arkadan gelecek destek timini beklemesi gerekmektedir. Binbaşı Barış'tan gelen bu emir, Yüzbaşı Yiğit'e ulaşır. Ancak yüreğinde duyduğu acı, bu emre karşı gelmesine neden olur. Sınırın dışına taşınan bu takibi duyan Darko, hain bir planın hazırlığındadır.

Yüzbaşı Yiğit'in sınırı geçmesinin ardından, siyasi ve askeri problemler çıkaracağını düşünen Ahmet Paşa'dan emir gelir! Barış Binbaşı, sınır dışındaki timi bulmak zorundadır. Darko'nun sınır dışında olan askerler için kurduğu hain plan gerçekleşecek mi?

Yapımını Pana Film, yapımcılığını ise Necati Şaşmaz'ın üstlendiği Nöbet'in başrollerini Yurdaer Okur, Saygın Soysal, İpek Karapınar, Deniz Bolışık, Kürşat Alnıaçık gibi önemli isimler paylaşıyor.

NÖBET SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nöbet’in 7 Nisan Pazar akşamı ekrana gelen 5. bölümünde Hatay İl Jandarma Komutanı Ahmet Refik Paşa şehirdeki yeni gelişmeler üzerine, Yüzbaşı Yiğit ve JÖH timinin Barış Binbaşı’ya bağlı olarak İlçe Jandarma Komutanlığı’nda görev alacağını bildirdi. Karakolda ulaştığı belgeleri kullanarak büyük bir plan hazırlığına girişen Jennifer’ın yeni destekçisi ise dünyanın çeşitli yerlerinde görev almış paralı asker Darko oldu. Barış gerilim hattındaki patlamanın üzerine yapılan araştırmada olay yerinde bir silah bulundu. Tabancadan ulaşılan parmak izi üzerine bir teröristin peşine düşen askerler baskın sırasında bir takım belgelere ulaştı.