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Nokia 2.1 için Android 9.0 Pie çıktı!

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TEKNOLOJİ  | 22.02.2019 07:08 | Son Güncelleme

1 GB RAM’e sahip Nokia 2.1 için Android 9.0 Pie yayınlandı. Nokia’nın 1 GB RAM’li telefonuna Android Pie güncellemesini sunması diğer firmaları utandıracak gibi görünüyor.

Nokia 2.1 için Android 9.0 Pie çıktı!

Nokia, Android 9.0 Pie güncellemesini telefonları ile buluşturmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günü orijinal Nokia 6 için Android Pie güncellemesini sunan Nokia, bugün diğer firmaları utançtan yerin dibine sokacak bir güncelleme haberi ile karşımıza çıktı.

1 GB RAM‘e sahip olan evet yanlış okumadınız sadece 1 GB RAM’e sahip olan Nokia 2.1 için Android Pie güncellemesi bugün indirime sunuldu.

Nokia cephesinden gelen duyuruda en iyi Android 9.0 Pie deneyimi Nokia 2.1’e geldi ifadeleri yer aldı. Muhtemelen Nokia çok güzel bir optimizasyon işlemi gerçekleştirdi ki bu ibareyi koyma gereği hissetti.

Şimdilik giriş seviyesi telefonun nasıl bir Android Pie deneyimi sunduğu bilinmiyor. Kademe kademe olarak sunulan bu güncellemenin Avrupa’dan dağıtıma başladığını belirtelim. Bakalım 1 GB RAM’li Nokia 2.1 akıcı bir Android Pie deneyimi sunabilecek mi?

Nokia Android Pie güncelleme takvimi

Nokia 5.1 – 2019 1. çeyrek
Nokia 3.1 – 2019 1. çeyrek
Nokia 3 – 2019 2. çeyrek
Nokia 1 – 2019 2. çeyrek

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Anahtar Kelimeler:
Nokıa android Android Pie

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