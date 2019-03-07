Nokia 2’ye gelen güncellemenin detayları

2017’nin son çeyreğinde duyurulan telefon için önceleri Android 8.0 Oreo’nun gelmesi planlanıyordu ancak 8.1’in çıkışıyla planlar değişti. Cihazı Android 7.1.1 Nougat‘tan doğrudan 8.1 Oreo‘ya yükseltmeye karar veren firma, nihayetinde dağıtıma başlıyor. Aslında bu kadar gecikmesinin sebeplerinden birisi de bu karar oldu.

Güncellemenin detaylarına geldiğimizde çok iç açıcı detaylarla karşılaşmıyoruz. Öncelikle mobil ağ sorunları sebebiyle yeni kullanıcılar için 30’un üzerinde ülkede güncelleme dağıtılamayacak. Neyse ki bu ülkeler arasında Türkiye yer almıyor. Ayrıca resmi web sitesinde performansta düşüş yaşanabileceği de belirtilmiş.

Nokia 2’nin Snapdragon 212 yongaseti ve 1 GB RAM‘e sahip bir telefon olduğunu düşünürsek, güncellemeyi yapmadan önce kullanıcıların iki kez düşünmelerini tavsiye edebiliriz.

Shazam! için yeni fragman

