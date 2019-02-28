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Nokia 3.1 Plus için Android 9.0 Pie çıktı!

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TEKNOLOJİ  | 28.02.2019 10:32 | Son Güncelleme

Nokia güncelleme konusunda rakiplerine taş çıkarmaya devam ediyor. Şimdi de giriş seviyesinde yer alan 2 GB RAM’li Nokia 3.1 Plus için Android 9.0 Pie güncellemesi indirime sunuldu.

Nokia 3.1 Plus için Android 9.0 Pie çıktı!

Nokia, diğer firmalar gibi sadece telefon üretmediğini segmenti her ne olursa olsun tüm telefonlarında yazılım desteğini vereceğini kanıtlamıştı. Nokia, 1 GB RAM’li telefonunun ardından bugün de 2 GB RAM’e sahip olan giriş seviyesi Nokia 3.1 Plus için Android Pie güncellemesini indirime sundu.

Kademe kademe olarak sunulan Android Pie güncellemesi ile Nokia 3.1 Plus’a yepyeni özellikler ekleniyor. Google’ın Android One kapsamında üretilen ve büyük başarı elde eden Nokia 3.1 Plus; MediaTek Helio P22 işlemci ve 2 GB RAM‘den gücünü alıyor.

6.0 inç büyüklüğünde HD+ ekran ile gelen telefonda 3.500 mAh’lık batarya yer alıyor. 13 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüklü arka ve 8 Megapiksel çözünürlüklü ön kamera ile gelen Nokia 3.1 Plus, bakalım Android Q güncellemesini alacak mı?

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Anahtar Kelimeler:
Nokıa nokıa telefon

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