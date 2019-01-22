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Nokia 3.1 Plus için Android Pie çok yakında geliyor!

aris.aras aris.aras
TEKNOLOJİ  | 22.01.2019 09:48 | Son Güncelleme

Nokia 3.1 Plus için Android Pie güncellemesi için geri sayım başladı. Nokia 3.1 Plus, Android 9.0 Pie ile çalışırken Geekbench testinde görüntülendi. Peki, Nokia 3.1 Plus için Android Pie ne zaman gelecek?

Nokia 3.1 Plus için Android Pie çok yakında geliyor!

Telefonları ile olduğu kadar Android güncellemelerini de hızlı bir şekilde sunması ile gündeme gelen Nokia, Android Pie güncellemesini üst segment telefonlarına dağıtmaya başlamıştı. 2018’in son çeyreğinde popüler modelleri için Android 9.0 Pie sürümünü sunan Nokia, şimdi de Nokia 3.1 Plus için güncelleme sunmaya hazırlanıyor.

Nokia 3.1 Plus, Geekbench testinde, Android 9.0 Pie ile çalışırken görüntülendi. MediaTek Helio P22 işlemci, 2 GB RAM ve 6.0 inç büyüklüğünde HD+ ekran ile gelen telefonda 3.500 mAh’lık batarya yer alıyor.

13 Megapiksel + 5 Megapiksel çözünürlüklü arka ve 8 Megapiksel çözünürlüklü ön kamera ile gelen Nokia 3.1 Plus, Android Pie güncellemesine 2019’un ilk çeyreğinde kavuşabilir. Her Android güncellemesinde olduğu gibi kademe kademe gelecek olan güncelleme, Türkiye’de de indirime sunulacak.

Nokia’nın güncelleme politikası Android 8.0 Oreo ile çok güzel bir ivme yakalamıştı. Android Pie ile biraz ağırdan alan Nokia, 2019’un ortasında tanıtılacak olan Android Q ile büyük bir sıçrama yaşayabilir. Piyasadaki amiral gemisi modellerine güncelleme konusunda kafa tutan Nokia, bakalım 2019’da güncelleme konusunda nasıl bir performans sergileyecek?

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Anahtar Kelimeler:
Nokıa akıllı telefon güncelleme

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