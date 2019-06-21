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Nokia 3 artık Android 9 Pie ile çalışıyor!

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TEKNOLOJİ  | 21.06.2019 19:44 | Son Güncelleme

Nokia, gelişmeye devam eden bir akıllı telefon deneyimi sunma sözünü sürdürerek, Nokia 3’ün Android 9 Pie'a yükseldiğini duyurdu. Bu durumla beraber, Google'ın en son yenilikleri toplam 19 akıllı telefona taşınmış oldu.

Nokia 3 artık Android 9 Pie ile çalışıyor!

HMD Global'in Üst Düzey Ürün Yöneticisi Juho Sarvikas, şunları söyledi: “Fiyat segmentimizden bağımsız olarak en yeni Android deneyimini her Nokia kullanıcısına aktarmaya odaklandık. Bugün, ilk nesil Nokia 3'ün Android 9 Pie’a yükseltmesinin başlayacağını bildirmekten mutluluk duyuyorum. Bu, tüketicilerin uygun maliyetli segmentte bile Google’ın yeniliklerini bekleyebilecekleri anlamına geliyor. Sözümüz, sürekli daha iyi olmaya devam eden bir akıllı telefon deneyimi sunmak olmuştur. Bu sözü yerine getirmekten heyecan duyuyoruz.”

Nokia 3'teki Android 9 Pie yükseltmesi, kullanıcının günlük rutinlerine yapay zekâ odaklı yenilikler getiriyor. Zamandan tasarruf, pil ömrünü iyileştirmek, ekran parlaklığını ayarlamak, daha sonra yapmak isteyebileceğiniz şeyleri tahmin etmek gibi birçok yenilik var. Hatta Dijital Denge uygulaması ile ekran saatinizi daha iyi yönetmek için araçlar da sağlanıyor.

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Android 9 Pie’ın temel özellikleri:

Uygulama Aksiyonları: Android One ve Google Pixel'e özel olan Uygulama Hareketleri az sonra ne yapacağınızı tahmin eder. Böylece bir sonraki görevinize daha çabuk geçersiniz. Örneğin, telefonunuz sabah işe gidişiniz sırasında, siz işteyken ya da kulaklığınızı bağladığınızda otomatik olarak uyum sağlayacaktır.

Size uyum sağlar: Uyarlanabilir Pil favori uygulamalarınızı nasıl kullanmayı sevdiğinizi öğrenir ve onlara daha az kullandığınız uygulamalara göre öncelik vererek pil ömrünü iyileştirir. İdeal ekran ayarları için de Android 9 Pie hangi parlaklığı kullanmayı sevdiğinizi öğrenen ve ona göre parlaklığı otomatik olarak ayarlayan Uyarlanabilir Parlaklığı sunar.

Daha fazla bilgi, daha hızlı: İster verileri doğrulayın ister programlara bakın ister yemek sipariş edin, Slices ile ihtiyacınız olanı daha hızlı bulursunuz. Slices favori uygulamalarınızın en iyi ve en ilgili taraflarını öne çıkarır.

Daha iyi yaşam kalitesi: Nokia akıllı telefonunuzu nasıl kullandığınızı daha fazla anlayın – kaç bildirim aldığınızı, ayrıca uygulamalarda ne kadar zaman geçirdiğinizi ve telefonunuza hangi sıklıkla baktığınızı görün. Kolayca günlük sınırlar koyun ya da istediğiniz zaman bağlantınızı kesmek için Rahatsız Etme moduna geçin.

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akıllı telefon android Android 9 Pie Nokıa nokia 3

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