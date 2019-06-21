Nokia 3 artık Android 9 Pie ile çalışıyor!

HMD Global'in Üst Düzey Ürün Yöneticisi Juho Sarvikas, şunları söyledi: “Fiyat segmentimizden bağımsız olarak en yeni Android deneyimini her Nokia kullanıcısına aktarmaya odaklandık. Bugün, ilk nesil Nokia 3'ün Android 9 Pie’a yükseltmesinin başlayacağını bildirmekten mutluluk duyuyorum. Bu, tüketicilerin uygun maliyetli segmentte bile Google’ın yeniliklerini bekleyebilecekleri anlamına geliyor. Sözümüz, sürekli daha iyi olmaya devam eden bir akıllı telefon deneyimi sunmak olmuştur. Bu sözü yerine getirmekten heyecan duyuyoruz.”

Nokia 3'teki Android 9 Pie yükseltmesi, kullanıcının günlük rutinlerine yapay zekâ odaklı yenilikler getiriyor. Zamandan tasarruf, pil ömrünü iyileştirmek, ekran parlaklığını ayarlamak, daha sonra yapmak isteyebileceğiniz şeyleri tahmin etmek gibi birçok yenilik var. Hatta Dijital Denge uygulaması ile ekran saatinizi daha iyi yönetmek için araçlar da sağlanıyor.

Android 9 Pie’ın temel özellikleri:

Uygulama Aksiyonları: Android One ve Google Pixel'e özel olan Uygulama Hareketleri az sonra ne yapacağınızı tahmin eder. Böylece bir sonraki görevinize daha çabuk geçersiniz. Örneğin, telefonunuz sabah işe gidişiniz sırasında, siz işteyken ya da kulaklığınızı bağladığınızda otomatik olarak uyum sağlayacaktır.